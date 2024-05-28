Турист подхватил паразитов, поев мясо на Филиппинах

Житель Подмосковья обратился к врачам из-за тошноты и рвоты. При обследовании выяснилось, что у него в печени обосновалась целая колония паразитов.

В организме 29-летнего мужчины обнаружили кисты с личинками ленточных червей. Размер новообразований достигал 10 см. В случае разрыва одного из них мужчине грозила гибель.

Доктора предполагают, что пациент подхватил паразитов во время недавнего отдыха на Филиппинах, сообщил Минздрав Подмосковья. Там он попробовал мясо экзотического животного, в котором могли жить ленточные черви. Кого именно съел мужчина, в публикации не уточняется.

Туриста-гурмана прооперировали. Из организма извлекли капсулы с личинками паразитов. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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