Европейские консульства стали дольше рассматривать документы россиян на визы

В визовых чатах – тревожные сообщения: французский визовый центр открыл запись на все лето (при этом убрал оплату сбора при записи), и места очень быстро разобрали вплоть до осени. Вывод: оформить французский шенген в ближайшие месяцы проблематично. Это подтвердили и эксперты, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru. Они обратили внимание, что сейчас проще сделать визы других государств, хотя сроки увеличились почти у всех. А в скором времени вырастет еще и цена вопроса.

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Руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт отметила, что проблемы с французским шенгеном есть, причем они сохраняются уже не первый год.

«Виза Франции востребована, поэтому места разбирают моментально. Путешествие необходимо планировать заранее, подавать запрос на визу можно за 6 месяцев до начала предполагаемой поездки. Рекомендуем как можно раньше это сделать», – сказала эксперт. «У французов новая система, это повлияло на сроки. Например, у нас самая ранняя запись в ВЦ Франции пока на 8 июля», – поделилась директор компании «Турсервис Интернэшнл» Инна Сотник.

Ажиотажный спрос и на другие страны. Например, итальянское консульство переполнено заявлениями. Как сообшили TourDom.ru в туроператоре «Русский Экспресс», Италия официально увеличила срок рассмотрения до 45 календарных дней. Но, как отмечают в компании PAC Group, процесс может пройти быстрее:

«Для тех, кто собирается в Италию, мы рекомендуем закладывать не менее 45 дней, хотя по нашему опыту большинство виз выходит в течение месяца».

С Испанией, по словам туроператоров, ситуация лучше – оформляется шенген в среднем 2–3 недели. Хотя ситуации разные, могут задержать на те же 45 дней. «У испанцев в последнее время процесс также тормознулся, запись идет на 17–18 июня и позже», – сказала Инна Сотник.

По информации «Русского Экспресса», минимальный срок рассмотрения на текущий момент предлагается желающим получить греческую визу – до 3 недель, а также венгерскую – до 4 недель. «Мы подаем в рамках аккредитации, как правило, это визы под даты поездки», – подчеркнули в компании.

Обращает внимание на вариант доступности виз Греции и гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин – оформить документ в июне реально.

«Делаем все под туры, отказов не было. Сроки нормальные. Если поездка запланирована через 3 недели, визу выдадут через 2,5», – сказал Анатолий Гаркушин.

Кроме того, по словам участников рынка, довольно быстро получают визу Швейцарии.

Впрочем, и Греция, и Венгрия, и Швейцария выдают краткосрочные визы – под даты поездки. В то же время те туристы, которые оформляют французский, итальянский или испанский шенген, могут претендовать на мультивизы.

Увеличение размера визового сбора, который Еврокомиссия вводит с 11 июня, на спрос не повлияло. Во-первых подорожание незначительное – всего 10 евро (12%). Во-вторых, за европейскими визами сейчас обращаются обеспеченные россияне, для которых эти 10 евро помехой не станут. «Главная проблема не стоимость, а сроки», – отметил один из собеседников TourDom.ru.

Ранее мы писали, что доля отказов россиянам в выдаче шенгенских виз в 2023-м увеличилась до 10,6% против 10,2% в 2022-м.