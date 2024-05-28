Турист пытался провезти еду через границу и был оштрафован на 548 тысяч рублей

Турист, летевший из Гонконга в Тайвань с коробкой еды в багаже, попался пограничникам и был оштрафован на 200 тысяч тайваньских долларов (548 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, 30-летний индонезиец не знал о запрете на ввоз еды в страну, поэтому положил в багаж жареную курицу и попытался пройти через границу, но еду учуяли собаки. Пассажир не смог оплатить штраф на месте, из-за чего был депортирован из страны.

В апреле турист из КНР попытался вывезти из России звериные клыки и попался на таможне. Путешественник положил их в термос и маникюрный набор. Он признался, что хотел сделать подарок сыну.