Названы «самые турбулентные» маршруты самолетов

В 2023 году самыми бурными с точки зрения турбулентности рейсами оказались перелеты из Сантьяго (Чили) в Санта-Крус (Боливия), из Алма-Аты (Казахстан) в Бишкек (Киргизия), из Ланьчжоу в Чэнду (по Китаю), из Тюбу Сентрейра в Сендай (по Японии) и от Милана (Италия) до Женевы (Швейцария). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на шведский портал прогнозирования турбулентности Turbli.

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Turbli использует данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Метеорологического бюро Британии. По данным Turbli за прошедший апрель, турбулентность чаще всего фиксировалась во время полетов над Французской Полинезией, Фиджи, Пакистаном, Намибией и Уругваем. Наиболее беспокойной также считается южная часть Тихого океана. При этом ни в одном из этих мест не была зарегистрирована экстремальная турбулентность выше показателя в 80 edr - все случаи не превышали 20 edr.

Ранее рейс Qatar Airways столкнулся с турбулентностью над Турцией, в результате 12 пассажиров и членов экипажа получили травмы, буквально «врезавшись» в потолок салона самолета. Рейс из Дохи в Дублин благополучно приземлился после инцидента.

Это произошло всего через пять дней после гибели пассажира рейса Singapore Airlines. Boeing 777-300ER следовал из Лондона в Сингапур, но приземлился в Бангкоке из-за турбулентности. На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа, помимо погибшего пассажира, различные травмы получили 104 человека.

Самолеты часто сталкиваются с турбулентностью, однако серьезные инциденты, подобные этим, редки. Турбулентность связана с изменениями воздушных потоков, провоцирующих встряски или неожиданные движения самолета. Управление безопасности гражданской авиации Австралии определяет восемь типов турбулентности, включая грозовую, термическую, фронтальную и другие.

Глава отдела авиации Университета Гриффита Гвидо Карим-младший рассказал, что с большей вероятностью самолет попадет в турбулентность над высокими горами, океанами и экватором. Однако так называемая «турбулентность ясного неба» обычно связана с резким изменением направления ветра, она может возникнуть где угодно и в любое время, а спрогнозировать ее невозможно. Карим-младший, бывший пилот, рассказал, что турбулентность возникает в результате взаимодействия «невероятно сложных факторов».

«Радиолокационная технология обнаружения турбулентности совершенствуется, но, несмотря на все имеющиеся на борту инструменты, мы не можем точно предсказать, где и когда будет турбулентность», - подчеркнул эксперт.

Карим-младший рассказал, что летал по маршрутам над Андами, где при приближении к горам нужно обязательно включать знак «Пристегните ремни». По его словам, Бенгальский залив во время сезона дождей известен своей неспокойностью, как и воздушное пространство над Альпами. Эксперт добавил, что высокая влажность и температура усиливают турбулентность, поэтому перелет из Лондона в Нью-Йорк летом будет более беспокойным, чем в декабре.