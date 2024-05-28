Иностранцев начали массово освистывать в Европе

15-тысячная толпа протестующих на курорте Майорка в Европе вышла на улицы в знак недовольства поведением туристов и начала массово освистывать иностранцев во время обеда в кафе и ресторанах. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что местные жители прошли через столицу Пальму и дошли до площади Вельер. Они громко требовали, чтобы туристы уезжали домой и оскорбляли иностранцев, которые ведут себя неуважительно по отношению к курорту. Как поясняет источник, в основном их агрессия была направлена на туристов из Великобритании.

Представитель организации Banc del Temps, ответственной за протесты, Хавьер Барберо заявил, что это только начало.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать домой с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Британцев обидело, что теперь, согласно новым правилам Евросоюза, они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе объявили голодовку в знак протеста. Люди жалуются, что туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.