Жители одного из курортов Испании перекрыли улицы

Жители популярного европейского курорта Менорки приняли решение установить цепи на улицах в попытке отпугнуть туристов. Об этом информирует издание Daily Mail.

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Это стало частью продолжающейся борьбы местных жителей курортных городов в Испании с растущим наплывом посетителей. На фотографиях видно, как цепи преграждают проход с одной улицы на другую.

Ранее сообщалось о том, что британские туристы стали покидать Канарские острова в Испании из-за протестов против туризма и новых визовых ограничений. Они были недовольны тем, что согласно новым правилам Евросоюза, они могут пребывать на островах Европы не более 90 дней.

Недовольство последствиями массового туризма выражали и жители Канарских островов. На Тенерифе даже объявили голодовку в знак протеста. Они утверждают, что туризм разрушает островную инфраструктуру, загрязняет море и поднимает цены на жилье.

Ранее турагент поделилась списком стран, куда лучше всего поехать, не имея визы, а также блогерша рассказала, что египтяне не приемлют в отдыхе на пляже.