Названы самые доступные трехзвездочные отели

Туристам из России, отдыхающим в отелях категории «три звезды», будет выгодно отдохнуть этим летом в Азии.

Там самые бюджетные трехзвездочные гостиницы располагаются во вьетнамском Нячанге и таиландских Паттайе и Бангкоке, узнало исследование сервиса путешествий OneTwoTrip, передает «РИА Новости».

Так, в Нячанге можно снять жилье всего за 1,5 тысячи рублей в сутки, как и в отеле в Паттайе (1,7 тысячи рублей) и Бангкоке (1,9 тысячи рублей). Бюджетный отдых достпен и в Хошимине (2,1 тысячи рублей), Дананге и Ханое (2,2 тысячи рублей). На Пхукете снять жилье можно за 2,3 тысячи рублей, сообщают аналитики.

Помимо этого, в список городов с дешевыми номерами уровня «три звезды» попал Ереван, где стоимость в сутки составляет 2,4 тысячи рублей. Подороже обойдется Баку за 2,7 тысячи рублей или наватуна в Шри-Ланке за 2,6 тысячи рублей

В Каире есть варианты за три тысячи рублей, а в Убуде на Бали за 3,1 тысячи рублей. Куала-Лумпур в Малайзии и Тбилиси обойдется в 3,3 тысячи рублей, а в Гуанчжоу за 3,5 тысячи рублей.

Замыкает рейтинг бюджетных гостиниц до пяти тысяч Стамбул, где цена номера может быть 4,6 тысячи рублей и Доха в Катаре - 4,7 тысячи рублей и Чеджу в Южной Корее - 4,9 тысячи рублей.

Ранее российским туристам расскажут, как правильно и безопасно отдыхать, а также стало известно, почему российские туристы все меньше едут к морю.