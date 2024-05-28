Эксперт поделилась особенностями получения визы в США

Как сообщила руководитель компании «Главвиза» Дарья Клетченкова в интервью для «Лента.ру», консульства США продолжают проявлять предвзятость в отношении россиян, что затрудняет получение виз. Однако, она подчеркнула, что это не означает, что визу получить невозможно.

Эксперт отметила, что представители американских консульств в ряде стран СНГ уже не столь приветливо относятся к российским гражданам, как это было ранее. Однако, ситуация стала немного легче, чем в начале года.

В качестве альтернативы Клетченкова порекомендовала обратить внимание на такие страны, как Индонезия, Катар, Бахрейн и Румыния. В этих странах возможно пройти собеседование с помощью переводчика, и шансы на успешное получение визы заметно выше.

Ранее психолог указала, куда не стоит ехать отдыхать, а также эксперты посоветовали в этом сезоне поехать в Азию.