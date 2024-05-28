Туристы не стали вдвое чаще бронировать отели за рубежом

Необычную статистику привел 23 мая сервис онлайн-бронирования отелей «Островок». По его данным (полный текст есть в распоряжении редакции), в июне спрос на пляжный отдых за границей вырос на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Информация компании отличается от официальной статистики по выезду граждан России за рубеж, которые показывают совсем другую динамику. По информации ФСБ, в первом квартале 2024-го россияне совершили лишь на 18% больше поездок за границу с туристическими целями, чем год назад.

Даже если учесть, что в летнем сезоне турпоток растет большими темпами, чем зимой, вряд ли он может за год увеличиться столь значительно, как показывают данные «Островка».

Впрочем, никакого противоречия нет. «Топ-10 курортных стран: Абхазия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы. Абхазия впервые за несколько лет опережает Турцию по числу бронирований на июнь. Спрос на отели страны вырос в 3 раза, а доля направления – почти в 2 раза (с 7 до 13%)», – сообщает «Островок». Получается, что вывод о росте спроса на пляжный отдых «за границей» базируется на увеличении бронирований объектов в Абхазии. Кроме того, «Островок» отчитался о росте интереса к Греции: несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, это направление у компании тоже существенно выросло по сравнению с 2023-м – на 74%.

Как пояснили в самом «Островке», рост бронирований заграничных отелей связан с изменением структуры продаж.

«Доля всех зарубежных направлений в общей структуре бронирований на июньские даты выросла с 10% в 2023 году до 14% в 2024-м», – сообщил представитель компании.

Увеличилась и доля заказов номеров на пляжных курортах: на этот вид туризма приходится 33% от всех бронирований за границей. Год назад эта цифра была немного ниже.

Эксперты считают, что в сфере онлайн-бронирования отелей за год действительно произошли значимые изменения. «Идет перераспределение долей рынка внутреннего туризма между агрегаторами. В частности, в связи с развитием туристических проектов того же Яндекса или МТС», – добавил гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин. Иными словами, с учетом повышения конкуренции за внутренний рынок «Островок» мог сделать акцент на наращивании своей базы зарубежных объектов – это его сильная сторона в сравнении с конкурентами, и именно такая активность дала прирост бронирований, предполагают наблюдатели.

Однако делать вывод, что россияне стали на 80% активнее отдыхать за границей летом, конечно же, не стоит. В реальности интерес к зарубежным поездкам растет не столь значительно. Тем не менее в 2024 году рынок действительно оживился. Это связано с двумя факторами. С одной стороны, увеличилось количество рейсов за границу. Например, в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, которые все чаще используются нашим соотечственниками как «хабы» для стыковок. С другой – снизился уровень тревожности самих туристов. «Специальное стало рутинным», – писал еще в декабре прошлого года «Коммерсантъ», отмечая, что россияне перестали бояться спецоперации.