Психолог указала места, куда лучше не ездить отдыхать

Согласно психологу Алене Макаровой, для полноценного отдыха и расслабления следует избегать больших городов с их интенсивным ритмом жизни, так как они могут только усугубить стресс, сообщает портал «Доктор Питер». Вместо этого предпочтительнее выбирать небольшие города или пригородные районы, где царит спокойная обстановка.

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Эксперт подчеркивает, что важно учитывать переполненность популярных туристических направлений в высокий сезон, что может привести к стрессу и усталости из-за длинных очередей и перегруженных достопримечательностей. Поэтому путешествие лучше планировать на межсезонье, когда количество туристов обычно снижается.

Также следует избегать мест с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы, так как они могут негативно сказаться на здоровье.

Ранее эксперты посоветовали в этом сезоне поехать в Азию, а также стало известно, почему российские туристы все меньше едут к морю.