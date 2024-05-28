Психолог указала места, куда лучше не ездить отдыхать

Психолог указала на места, куда лучше не ехать отдыхать
Согласно психологу Алене Макаровой, для полноценного отдыха и расслабления следует избегать больших городов с их интенсивным ритмом жизни, так как они могут только усугубить стресс, сообщает портал «Доктор Питер». Вместо этого предпочтительнее выбирать небольшие города или пригородные районы, где царит спокойная обстановка.
Эксперт подчеркивает, что важно учитывать переполненность популярных туристических направлений в высокий сезон, что может привести к стрессу и усталости из-за длинных очередей и перегруженных достопримечательностей. Поэтому путешествие лучше планировать на межсезонье, когда количество туристов обычно снижается.
Также следует избегать мест с высоким уровнем загрязнения воздуха, воды или почвы, так как они могут негативно сказаться на здоровье.
Ранее эксперты посоветовали в этом сезоне поехать в Азию, а также стало известно, почему российские туристы все меньше едут к морю.