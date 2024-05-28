Сербия-2024: в Белграде туристам не хватило мест

В Белграде на прошедшей неделе случился полный аншлаг в отелях и гестах, некоторые туристы в поиске свободных мест доехали до города Нови-Сад, что в сотне километров от столицы. Причина наплыва гостей – концерты 24–25 мая группы Rammstein, на которые съехались тысячи меломанов из разных стран и России в том числе. В преддверии летнего сезона редакция обобщила некоторые особенности въезда в Сербию.

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Сербия – окно в Европу

Виза в Сербию россиянам не нужна при поездке до 30 дней. Правила пересечения границы для туристов предельно просты: предъявить загранпаспорт, действующий от 3 месяцев после выезда из страны. На правительственном портале иностранцам напоминают о необходимости иметь от 50 евро в день при поездке и рекомендуют оформить медстраховку с покрытием от 20 тыс. евро.

Каждый иностранец обязан зарегистрироваться в течение суток по месту пребывания. В отелях это делают автоматически при заселении, а вот при аренде жилья лучше напомнить владельцу о желании получить соответствующий документ.

Прилетевший на днях в Белград москвич рассказал «ТурДому», что пограничники лояльно относятся к россиянам. Быстро ставят в паспорт штамп и желают доброго пути. Хотя имеют право посмотреть обратный билет, наличие брони в отеле или ваучер турпакета. По его словам, в одной гостинице его убеждали, что распечатать бумагу о регистрации «технически невозможно», а еще в двух без проблем это сделали.

Из России в Сербию – на прямых рейсах

У туристов есть возможность попасть в Белград на прямых рейсах Air Serbia из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. В основном же маршруты из столицы и регионов построены со стыковками в третьих странах.

Самый быстрый перелет Шереметьево – Белград сербским авиаперевозчиком – в воздухе всего 3 часа. Стоимость кресла от 113 тыс. руб. и 6,2 тыс. руб. за багаж, к примеру, с отправлением 6 июля и возвращением 20-го числа. А при выборе маршрута с 1–2 пересадками цена одного места туда-обратно начинается от 70 тыс. руб.

На авиалинии Пулково – Белград, в частности, round trip 15–29 июня на борту Air Serbia обойдется в 169,2 тыс. руб., а за багаж просили еще 4,3 тыс. руб. В дороге также около 3 часов. Альтернативные маршруты из Санкт-Петербурга на эти даты – от 85,5 тыс. руб. с ручной кладью при условии 2–3 пересадок и смене авиакомпаний.

Из Самары в Белград можно улететь, например, через Стамбул. Стоимость билетов в оба конца на 7–21 июля – от 80 тыс. руб. плюс доплата за багаж 14,2 тыс. руб. До Турции доставит рейс авиакомпании Red Wings, а там предстоит новая регистрация на лайнер Air Serbia до столицы Сербии. Плановое время в дороге: туда – 15,5 часа и 11,5 отведено на возвращение домой.

Карты UnionPay в Сербии

Туристы могут оплачивать товары и услуги в Сербии картами UnionPay от не попавших под санкции российских банков. В соцсетях рассказали, что в Белграде в большинстве мест проходили безналичные расчеты пластиком Газпромбанка, Примсоцбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. Причем по карте последнего был удачный опыт транзакции через мобильное приложение Huawei Pay в смартфоне.

Наличную оплату в стране принимают в сербских динарах. В паблике поделились, что в мае в банкомате NLB Banka удалось снять 3 раза подряд по 200 тыс. динар по карте ГПБ «Голд» – курс вышел по 0,9 руб. при официальной котировке 1:0,84. После этого АТМ отказал в выдаче наличных, не удалось продолжить снятие денег и в соседнем банкомате.

В Белграде и других туристических местах в обменниках принимают самые распространенные валюты. Как сообщил редакции наш соотечественник, приехавший на днях в Сербию, курсы обмена близки к официальным. Он получил 117 динаров за евро при котировке 1:117,14. Дополнительных комиссий не было, как не потребовалось и предъявлять паспорт. И на заметку: отели нередко готовы принять оплату в евро.

Ранее «ТурДом» писал, что авиакомпания Air Serbia

увеличивает количество рейсов в Россию в летнем расписании: только на линии Белград – Москва до 19 бортов в неделю.