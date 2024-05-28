Турагент поделилась списком стран, куда лучше всего поехать, не имея визы

По туристического агента Татьяны Сапроновой, идеальными направлениями для отпуска без визы из России являются Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия и Таиланд, сообщает NEWS.ru.

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В Турции представлены живописные пляжи на берегах Средиземного, Эгейского и Черного морей, а также исторические места, такие как руины Эфеса и Гранд-базар в Стамбуле, а также можно попробовать изысканную кухню этой страны.

Что касается Египта, то там можно посетить пирамиды, Луксор и пляжи Шарм-эль-Шейха. Относительно ОАЭ, она выделила Дубай с его высотными небоскребами, такими как Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб, а также традиционные рынки. Абхазия, по словам эксперта, привлекает своей природой, пещерами и пляжами.

Таиланд, по мнению Сапроновой, предлагает идеальное сочетание пляжного отдыха и культурных впечатлений, начиная от пляжей Пхукета и заканчивая оживленными улицами Бангкока. Она также отметила возможность наслаждаться массажами и кулинарными изысками.

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