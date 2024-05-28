Москва и Стамбул возглавили рейтинг мест для отдыха россиян этой весной

74,5% опрошенных россиян отдыхали этой весной внутри страны, как и год назад. Это показал анализ бронирований отелей сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Лидером рейтинга остается Москва: весной на столицу пришлось свыше 23,5% заказов. Второе место у Санкт-Петербурга, замыкает тройку Сочи. В список также вошли Казань, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

За границей самым популярным зарубежным городом оказался Стамбул. Далее следуют Дубай, Минск, Ереван, Тбилиси и Шанхай.