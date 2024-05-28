Для российских туристов могут вернуть прямые рейсы на Бали

Прямые рейсы из России на Бали могут вернуться уже в текущем курортном сезоне. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно на своем еженедельном брифинге, транслируемом на YouTube-канале ведомства.

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«Надеемся, что это получится сделать в этом году», – подчеркнул он.

Министр отметил, что усилия по восстановлению прямых рейсов продолжались в течение последних двух лет. По его словам, согласование с Минтрансом уже идет, и есть надежда, что все будет реализовано в 2024 году.

Как добавил Сандиага Уно, почти 90 % российских туристов знают о Бали и считают его предпочтительным направлением для отдыха. Он добавил, что путешественники чаще всего предпочитают отдыхать там в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что на тайском Пхукете зафиксированы заражения среди туристов странным вирусом, который невозможно вылечить лекарствами.