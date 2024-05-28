Названы самые дешевые трехзвездочные отели в мире

Россиянам перечислили ряд туристических направлений, где выгоднее всего отдыхать этим летом. Подробностями поделся сервис путешествий OneTwoTrip.

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«Летние каникулы выгоднее всего проводить в Азии. Так, самые бюджетные трехзвездочные гостиницы находятся в Нячанге – там можно найти жилье всего за 1,5 тысячи рублей в сутки», – говорится в сообщении.

Отели в Паттайе, Бангкоке и Хошимине (2,1 тыс. рублей), Дананге и Ханое (2,2 тыс. рублей) подойдут для бюджетного отдыха. На Пхукете можно найти жилье за 2,3 тыс. рублей.

В Ереване можно снять трехзвездочный отель за 2,4 тыс. рублей, в Баку – за 2,7 тыс. рублей, а в Унаватуне (Шри-Ланка) – за 2,6 тыс. рублей.

В Каире можно найти отель за 3 тыс. рублей, в Убуде на Бали – за 3,1 тыс. рублей, Куала-Лумпуре (Малайзия) и Тбилиси – за 3,3 тыс. рублей, в Гуанчжоу – за 3,5 тыс. рублей. Алматы и Шарм-эш-Шейх обойдутся в 3,6 тыс. рублей, а в китайской Санье – в 3,9 тыс. рублей.

В Бишкеке номер будет стоить 4 тыс. рублей, в Шанхае – 4,1 тыс. рублей, в Дубае – 4,2 тыс. рублей и Касабланке – 4,3 тыс. рублей. В Астане и Белграде номер обойдется в 4,4 тыс. рублей в сутки, а в Батуми и Ташкенте – в 4,5 тыс. рублей в сутки.

Любителям Турции также можно снять дешевый номер в Стамбуле, однако цена на него составит 4,6 тыс. рублей в сутки. Номер в Дохе (Катар) обойдется туристам в 4,7 тыс. рублей, а в Чеджу (Южная Корея) – 4,9 тыс. рублей, передают РИА «Новости».

Ранее в 2023 году Россия оказалась в пятерке стран, лидирующих по числу поданных заявлений на шенгенские визы, вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. Об этом передает РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии.