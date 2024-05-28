Россиянка описала Дубай фразой «чем больше денег берешь, тем больше оставишь»

Россиянка побывала с мужем в Дубае и описала эмират фразой «чем больше денег берешь, тем больше хочется оставить». Ее рассказ публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, в Дубае колоритные здания, ночные огни небоскребов, дорогие рестораны, отели и машины.

«Это все кружит голову, хочется все и сразу», — поделилась она.

Россиянка заметила, что всего на путешествие они потратили 450 тысяч рублей — вместе с шопингом, ресторанами, поездками на такси и экскурсиями.

Ранее живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Так, в частности, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети.