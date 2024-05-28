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Россиянка описала Дубай фразой «чем больше денег берешь, тем больше оставишь»

Россиянка побывала с мужем в Дубае и описала эмират фразой «чем больше денег берешь, тем больше хочется оставить». Ее рассказ публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Россиянка описала Дубай фразой «чем больше денег берешь, тем больше оставишь»
©  Lenta.ru

По словам автора публикации, в Дубае колоритные здания, ночные огни небоскребов, дорогие рестораны, отели и машины.

«Это все кружит голову, хочется все и сразу», — поделилась она.

Россиянка заметила, что всего на путешествие они потратили 450 тысяч рублей — вместе с шопингом, ресторанами, поездками на такси и экскурсиями.

Ранее живущая в Европе тревел-блогерша поговорила с итальянцами, которые назвали ей три особенности жизни в России, выглядящие для них странными и воспринимающиеся как роскошь. Так, в частности, иностранцы поразились обилию кружков, на которые ходят российские дети.