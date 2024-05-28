Названы европейские страны, которые больше всего отказывали россиянам в визах

В 2023 году Россия оказалась в пятерке стран, лидирующих по числу поданных заявлений на шенгенские визы, вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. Об этом передает РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии.

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«Доля отказов россиянам в Шенгенской визе выросла в 13 раз», – говорится в статье.

Согласно опубликованной информации, россияне подали 520 тысяч заявлений на визы, что меньше по сравнению с 2022 годом, когда было подано более 687 тысяч заявлений. Доля отказов увеличилась до 10,6 % по сравнению с 10,2 % в предыдущем году.

Самые высокие показатели отказов в визах для россиян в 2023 году были зафиксированы в следующих странах: Мальта (34,8 %), Эстония (31,7 %), Швеция (29,6 %), Австрия (26,4 %) и Германия (20,5 %).

Наибольшее количество заявлений россияне подали в консульства Италии (143 тысячи), Испании (116 тысяч) и Франции (111 тысяч). Испания выдала 96,8 тысячи шенгенских виз россиянам, включая 6,1 тысячи мультивиз и 4,4 тысячи виз с ограниченной территориальной действительностью, при доле отказов в 13,5 %. Это позволило Испании войти в тройку стран, которые наиболее активно выдавали визы россиянам в 2023 году.

Ранее сообщалось, что с 11 июня цены шенгенской визы для взрослых вырастет на 12 %. Причиной этого решения называется рост инфляции.