Россиянка побывала в США и описала цены на продукты фразой «я в ужасе»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала цены на продукты в стране фразой «я в ужасе». Свою историю она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, больше всего в поездке по Соединенным Штатам ее разочаровали продукты и цены на них. «Одно киви — 90 рублей. Все зависит от курса. Это американцам один доллар ничего не стоит, а у нас за сто рублей некоторые умудряются жить целую неделю!» — заметила она.

Кроме того, ей показались слишком дорогими и страшными магазинные торты — 2,2 тысячи рублей за «яркую химозную бомбу». Мексиканская кола в стекле стоит 290 рублей, а кофе Nescafe — 590 рублей за 100 грамм, отметила она.

«Пачка лапши больше ста рублей! За двоих человек уже 240 рублей», — пожаловалась блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о строгих правилах перехода границы в США. По словам россиянки, пограничника привлек красный цвет обложки ее паспорта.