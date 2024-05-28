Россияне заняли второе место по числу прибывших в Турцию туристов с начала года

С января по апрель Турция приняла наибольшее количество туристов из Германии, России и Ирана, которые заняли первые три места в списке стран по числу прибывших. Об этом сообщается в статистке Министерства культуры и туризма Турции.

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За первые четыре месяца года Турцию посетили 1,12 млн граждан Германии, 1,07 млн граждан России и 946 тысяч граждан Ирана, что составляет 10,54%, 10,12% и 8,88% от общего числа иностранных туристов соответственно.

В пятерку лидеров также вошли Болгария с 858 тысяч туристов и Великобритания с 658 тысяч туристов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество российских туристов несколько снизилось: на конец апреля прошлого года их было более 1,15 млн, а в этом году — 1,07 млн. В то же время число туристов из Германии увеличилось примерно на 150 тысяч, а из Ирана — на 320 тысяч за первые четыре месяца текущего года.

Турция входит в число стран с самыми чистыми пляжами. В тройке лидеров — Испания (638 пляжей), Греция (596 пляжей) и Турция (567 пляжей), передает «Радиоточка НСН».