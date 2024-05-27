Чем отдых в Узбекистане привлекает туристов?

В 2023 году число российских туристов в Узбекистан удвоилось и продолжает расти. В этом году страна рассчитывает принять уже больше миллиона путешественников из России. За что россияне полюбили Узбекистан и насколько здесь выгодно отдыхать, телеканалу «МИР24» рассказала руководитель департамента корпоративного туризма и бизнес-мероприятий тревел-агентства Ольга Степаненко.

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По данным агентства статистики при президенте республики, каждый третий путешественник, приехавший в прошлом году в страну, был из России. Как думаете, чем именно эта страна Центральной Азии привлекает российских туристов?

Прежде всего, мягким климатом. В эту страну можно прилетать круглый год. Безвизовый режим, отсутствие языкового барьера. Эта страна привлекает своей культурой, своей кухней, тут изобилие вкусной еды, включая овощи и фрукты. Также я хочу сказать, что в Узбекистан едут много виноделов, поскольку виноделие в этой стране сейчас активно процветает. Кроме этого, очень удобные рейсы из разных городов Российской Федерации в такие города, как Ташкент, Самарканд, Бухара. И бюджет поездки в целом доступен каждому.

Для успеха любого туристического направления важную роль играет его доступность. Какие в этом смысле преимущества у Узбекистана?

Как я уже сказала ранее, это прежде всего доступные и удобные рейсы. До 93 рейсов в неделю совершается в Ташкент из городов Российской Федерации, 45 – в Самарканд. Цены на билеты в пределах разумного. Развитая инфраструктура, которая позволяет реализовать многие идеи не только для частных путешественников, но и для корпоративных клиентов. Сейчас очень много компаний проводят свои крупные мероприятия именно в Узбекистане.

Во сколько в среднем обойдется такой вояж, и каким он туристам больше всего подходит?

На самом деле все зависит от наполненности программы и от того, сколько городов хотят туристы посетить. Но в среднем на семь дней стоимость тура на одного человека составляет 1100−1300 долларов. Повторюсь, это все зависит от наполнения. Эти туры, как правило, подходят людям, которые едут в страну семьями.

То есть для семьи такой отдых вполне подходит? Для целой полной семьи?

Да, сейчас очень много туристов как раз едут в Узбекистан семьями. Когда мы берем, например, тур семидневный, то это такой тур, который позволяет прямо насладиться пребыванием в этой стране не быстрым темпом, а именно получить удовольствие от каждой опции, которую туристы получат.

А правда ли, что в тот же Самарканд теперь едут не только ради истории культуры, но и поправить здоровье?

Да, на самом деле сейчас набирает свою популярность санатории, которые находятся недалеко от Самарканда. Кроме этого, едут к стоматологам, поскольку в Узбекистане хорошие стоматологи, и цены очень-очень приятные.

А с точки зрения бизнес-отдыха, насколько Узбекистан комфортен, удобен?

Да, Узбекистан на сегодняшний день очень удобная страна, поскольку открылось много сетевых отелей, конференц-площадок, ресторанов для бизнес-туристов, а также много различных активностей, которые мы предлагаем нашим клиентам, которые едут именно в эту страну с бизнес-целями.

С точки зрения туристической инфраструктуры, какие возможности открывает Узбекистан? Где можно найти самое оптимальное сочетание качества и цены?

Как я уже и говорила, что очень много отелей открывается в Ташкенте, в Самарканде, в Бухаре. Самое приятное – это то, что между этими городами курсирует удобный скоростной поезд. «Афросиаб» он называется. Он едет несколько раз в день. Также есть хорошие внутренние перелеты между городами. Помимо этого, как я уже говорила, очень много ресторанов открывается, которые наши туристы с удовольствием посещают.

Важный, а для многих вполне самодостаточный повод посетить Узбекистан – это еда. С точки зрения цены, среднестатистический узбекский ужин во сколько может обойтись?

Все зависит от ресторана, его местонахождения, от обслуживания, но средний узбекский ужин – от 2000 рублей. Конечно, можно найти и за 200 долларов ужин, но в целом 2000−3500 рублей.

А что могут предложить местные улицы, рынки, и насколько это выгоднее по сравнению с рестораном?

В Узбекистане есть так называемые гастрономические улицы, где можно вкусно и достаточно недорого поесть. Как раз там предлагают разные виды самсы, различные шашлыки, супы из перепелки. Кроме этого, на местных рынках можно пробовать фрукты, узбекские лепешки с каймаком и прочие-прочие вкусности. Но я хочу сказать, что блюда, которые можно поесть на рынках, они больше подходят на обед. А на ужин туристы предпочитают есть в кафе и ресторанах.

То есть в случае чего, можно продержаться и на уличной еде.

Абсолютно точно, потому что еда очень калорийная, вкусная и недорогая.

В качестве итога давайте попытаемся ответить на вопрос, почему хотя бы однажды побывать в Узбекистане стоит каждому?

Прежде всего, когда ты едешь сам, ты чувствуешь весь колорит этой страны. Страна очень гостеприимная и, как правило, реальность намного лучше ожиданий.