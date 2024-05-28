Пирамиды, храмы, мумии и фараоны: достопримечательности Египта, которые стоит посмотреть

Египет - это страна, полная потрясающих сооружений нереального масштаба, мифологии и ощущения, что вы стоите между значимыми частями истории человечества. Расскажем о 15 самых важных достопримечательностях Египта, которые обязательно стоит посетить во время поездки в эту замечательную страну.

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1. Пирамиды Гизы.

Всего в 15 километрах от Каира находятся пирамиды Гизы, которые являются одними из самых важных достопримечательностей Египта. Последнее оставшееся древнее чудо света было построено примерно между 2620 и 2500 годами до нашей эры, и в его возведении участвовали порядка 10 тысяч рабочих. Пирамиды расположены на территории, ранее использовавшейся как кладбище фараонов. Нет никаких записей о строительстве пирамид, поэтому ученые и археологи до сих пор ломают голову над тем, как каменные блоки весом до 2,5 тонн могли быть уложены друг на друга – и за относительно короткое время. Кроме того, архитектура отличается такой точностью, которая может быть достигнута только с помощью самых современных технологий и, следовательно, вряд ли может быть объяснена. Миф о пирамидах также включает в себя то, что они практически пусты: ни погребальный инвентарь, ни мумии, типичные для сооружений такого типа, не были обнаружены.

Пирамида Хеопса - самая большая, самая высокая и самая важная пирамида в мире. Саркофаг действительно был найден, но он был пуст.

Пирамида Хефрена: Хефрен был сыном Хеопса, его пирамида кажется неподготовленному глазу больше, чем пирамида отца. Это заблуждение, потому что пирамида Хефрена просто стоит немного на возвышении.

Пирамида Микериноса: Микеринос, в свою очередь, был сыном Хефрена, его самая маленькая из трех пирамид. Статуи, найденные в пирамиде Микеринос, сегодня можно увидеть на выставке в Египетском музее в Каире.

Поистине впечатляющим и едва ли объяснимым является то, что пирамиды расположены точно по четырем сторонам света и под прямым углом.

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2. Сфинкс.

Сфинкс Гизы - это легендарная скульптура, расположенная недалеко от пирамид Гизы, поэтому добраться до этой достопримечательности можно аналогичным образом. Согласно греческой легенде, Сфинкс осадил город Фивы и задал путешественникам свою знаменитую загадку о том, какое существо ходит на четырех ногах утром, на двух ногах в полдень и на трех ногах вечером. Если был дан неправильный ответ, сфинкс, как говорят, душил и пожирал людей. Отсюда и название „Сфинкс“, что в переводе означает душительница. Только Эдип смог правильно ответить на загадку и освободить Фивы от Сфинкса.

Помимо впечатляющих размеров – 73,5 метра в длину и 20 метров в высоту – львица с человеческой головой, возраст которой составляет около 4500 лет, завораживает. Тем не менее, он все еще почти полностью сохранился, так как большую часть времени был покрыт песком. В настоящее время дальнейшие раскопки нельзя продолжать, поскольку египетские власти опасаются возможного повреждения памятника.

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3. Луксор.

Луксор - город на юге Египта, который сейчас находится на месте древних Фив. Луксор в переводе означает "Город дворцов". Сегодня в Луксоре все еще есть что предложить туристам, потому что очень близко, среди прочего, находятся Долина царей, а также храмовый комплекс Карнак и заупокойный храм Хатшепсут, египетской царицы, правившей Египтом в 16 веке до нашей эры. В городе также сохранился Луксорский храм, который является относительно „новым“ по сравнению с Карнаком, он был построен до 1070 г. до н.э. и посвящен богу Амону и его семье. В вечерние часы свет солнца особенно красиво падает на колонны и впечатляющие статуи, создавая, таким образом, мистический образ.

Интересный факт: Обелиск Луксора, ранее стоявший на переднем дворе храма, был подарен Франции в 1836 году и теперь стоит в Лувре.

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4. Долина царей.

Долина царей, расположенная недалеко от Луксора, является местом захоронения царей 18-20 династий Египта.

Долина напротив Карнака была последним пристанищем, по-видимому, более 60 королей. Погребальная камера Тутанхамона, которая была полностью закрыта, когда ее нашли, стала особенно известной. Это необычно, так как многие гробницы были открыты и разграблены еще в Древнем Египте. К Долине царей, окруженной скалами, примыкают дополнительные гробницы, такие как Долина королев и гробницы знати. После открытия погребальной камеры Тутанхамона быстро распространилась легенда о проклятии фараона, согласно которой археологов должна была постигнуть ужасная смерть. В результате некоторые люди, участвовавшие в раскопках, действительно погибли, но многие покончили жизнь самоубийством из-за страха проклятия.

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5. Храмовый комплекс Карнак.

Карнакский храм, крупнейший храмовый комплекс Египта, также находится недалеко от Луксора, напротив Долины царей. Карнак, как и некоторые районы Луксора, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди крупнейших древних храмовых сооружений в мире - храмы Рамсеса III, Хона и Амон-Ре, среди прочих. Гигантский каменный зал и изящно украшенные колонны делают Карнак по-настоящему особенным. Объект использовался для проведения жертвоприношений и молитв, тем самым умилостивляя богов.

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6. Александрийская библиотека.

Легендарная Александрийская библиотека возникла еще в 3 веке до нашей эры. Фундамент, который, как полагают, насчитывает более 500 000 письменных принадлежностей, вероятно, был предоставлен еще при открытии, но с годами к нему добавились и другие.

В 2002 году была открыта новая Александрийская библиотека, расположенная недалеко от первоначального места и насчитывающая около восьми миллионов книг. Примерно половину здания занимает огромный читальный зал.

7. Египетский музей в Каире.

Крупнейший музей древнеегипетского искусства и одна из самых значительных достопримечательностей Египта. В 1835 году он был основан правительством, чтобы предотвратить дальнейшее разграбление археологических ценностей. В настоящее время в музее хранится более 150 000 экспонатов, в том числе мумии известных фараонов. Особенность Египетского музея в том, что, в отличие, скажем, от европейских музеев, в нем фактически представлены исключительно египетские экспонаты.

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8. Национальный парк Рас-Мохаммед.

Национальный парк Рас-Мохаммед недалеко от Шарм-эль-Шейха получил свое название из-за самой высокой скалы, напоминающей человеческую голову, поэтому рыбаки прозвали Рас-Мохаммеда головой Мухаммеда.

В этом парке вам предложат всё: от катания на горных велосипедах до плавания или сноркелинга. При этом подводный мир может намного превзойти природу на суше. Здесь можно полюбоваться экзотическими рыбами и морскими обитателями среди красочных коралловых рифов. Так что дайверам в национальном парке Рас-Мохаммед определенно понравится.

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9. Красное море.

Побывать в Египте и не увидеть Красного моря невозможно. По сей день существует много предположений о том, каким образом появилось название у совсем не красного моря.

Начнем с того, что название "Эритрея" заимствовано из греческого и означает "красное море". Этому также способствуют условия освещения, из-за которых земля, окружающая море, кажется красной. Кроме того, здесь много особенных видов водорослей, которые также придают морю красноватый оттенок. Однако, независимо от причин, с древних времен его называли именно Красное море. Занятия дайвингом и сноркелингом следует проводить только под присмотром гида, так как течения могут быть очень сильными и внезапными. Красное море является также "изюминкой" для серферов.

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10. Оазис Сива.

В Ливийской пустыне на северо-западе страны находится оазис Сива. Там вы можете полюбоваться оливковыми деревьями и финиковыми пальмами, стоящими посреди пустыни. Александр Македонский недаром полюбил это необычное место, потому что здесь до сих пор сохранились руины храма Амона. Кроме того, вы можете обнаружить остатки древнего глиняного города Сива. Даже сегодня в Сиве по-прежнему проживают различные бедуинские народы, рынок, мечеть и краеведческий музей которых также должны быть в вашем списке мест для посещения.

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11. Мечеть Мухаммеда Али.

Мечеть Мухаммеда Али, также называемая алебастровой мечетью, - это большая великолепная мечеть в Каире, построенная по турецкому образцу и открытая в 1884 году.

Внутри мечети стены облицованы алебастром, а полы застелены красными коврами. Также особенно красивы круглые светильники, которые теперь заменяют бывшие масляные лампы. Справа от входа находится могила Мухаммеда Али, который умер еще в 1849 году, задолго до строительства мечети. Во дворе мечети находится подарок Франции - большая башня с часами, доставленная из Парижа в обмен на обелиск Луксора. Однако часы никогда не работали.

Люди другой веры также могут посещать мечеть в нерабочее время молитвы, но при этом должны соблюдать определенные правила: снимать обувь у входа на полке, женщинам нужно прикрыть плечи. Волосы покрывать необязательно. Перед зданием вы можете получить информацию на разных языках, и, возможно, вам даже стоит заказать экскурсию (это не так и дорого).

Совет: Из мечети Мухаммеда Али, если смог не слишком сильный, открывается прекрасный вид на весь Каир!

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12. Монастырь Святой Екатерины на Синае.

Монастырь Святой Екатерины, расположенный у подножия горы Синай, является старейшим из ныне действующих греческих православных монастырей в мире.

Построенный в его нынешнем виде в 560 году, он, согласно легенде, является местом захоронения останков святой Екатерины. Гора Синай известна передачей десяти заповедей Моисею и его встречей с Богом в горящем терновнике. Говорят, что ответвление этого легендарного кустарника все еще можно найти недалеко от монастыря. В 2002 году монастырь Святой Екатерины был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подъем в монастырь немного труден, поэтому вы можете заказать ночной поход с гидом, за что будете вознаграждены более прохладными температурами и потрясающим восходом солнца.

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13. Храм Эдфу.

Храм Эдфу богу Гору, который примерно соответствует греческому богу света Аполлону. Говорят, что Гор, бог с головой ястреба, провел свою важную битву против Сета на этом месте, поэтому храмовый комплекс был известным святилищем еще в древние времена. Помимо храма, здесь также сохранилась большая часть древнего города Эдфу, которую вы также обязательно должны посетить. Полюбуйтесь огромными колоннами, прогуляйтесь по впечатляющим залам, посмотрите на искусно выгравированные рельефы и перенеситесь в давно ушедшие времена! Этот египетский храм, расположенный на западном берегу Нила, удивительно хорошо сохранился, поэтому трудно поверить, что он был построен еще около 2300 лет назад.

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14. Храм Абу-Симбел.

В 13 веке до нашей эры на одноименном месте был построен храм Абу-Симбел, одна из самых известных достопримечательностей Египта. Он служил для поклонения фараону Рамзесу II и его жене Нефертари. Сидящие статуи фараонов имеют высоту целых 20 метров и обращены на восток, так как именно там восходит солнце. Этот скальный храм также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особо стоит отметить реализацию Абу Симбела в 60-х годах, чтобы спасти его от затопления Асуанской плотиной. При этом весь храмовый комплекс был тщательно разобран по частям и отстроен заново. Кстати, 21 февраля и 21 октября каждого года происходит солнечное чудо. Именно тогда солнце находится под таким удобным углом, что освещает статуи богов внутри.

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15. Асуанская плотина.

Асуанская плотина предназначается для того, чтобы одновременно регулировать водоснабжение в периоды засухи и предотвращать наводнения. Это одно из крупнейших водохранилищ в мире. Обе крайности ранее приводили к резким потерям урожая, что, в свою очередь, приводило к голоду. Это могло иметь катастрофические последствия из-за растущего населения. Таким образом, уже в 1902 году была введена в эксплуатацию первая, крупнейшая на тот момент плотина такого типа. Когда стало очевидно, что даже в этом месте может быть слишком мало воды, с 1947 года была разработана идея строительства большой Асуанской плотины. Кроме того, это позволило, наконец, обеспечить электричеством большие слои населения. Однако в результате этого строительного проекта пострадали некоторые жилые районы нубийцев. Многие памятники, такие как Абу-Симбел, пришлось снести, чтобы спасти их, другие затонули в новом водохранилище.