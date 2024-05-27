Рыбок не кормить: за что могут оштрафовать на зарубежных курортах

Кроме сбора чемоданов перед отпуском туристу нужно изучить законы страны, в которую он собирается поехать. Редакция решила напомнить путешественникам о том, какие безобидные в России поступки могут привести к штрафу за границей.

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Например, в Таиланде нельзя садиться за руль мопеда или автомобиля без рубашки или футболки. Такого шофера остановит полиция. В разных регионах за нарушение придется заплатить 400–500 батов (около 1000–1200 руб.).

В метро Дубая запрещено провозить алкоголь – даже закрытый и в сумке. Ручную кладь в подземке ОАЭ не просвечивают, но пакет из Duty Free может вызвать вопросы. Путешественник, на которого обратили внимание работники станции, скорее всего, отделается устным предупреждением. Тому, кто попал в поле зрения инспекторов, придется заплатить штраф в 500 дирхамов (около 12 тыс. руб).

В Египте закон не разрешает туристам кормить рыб. С одной стороны, человеческое угощение вредит подводным жителям, и так курорт сохраняет морскую фауну. Кроме того, угощения могут привлечь к пляжам акул. За подкормку рыбок кошелек путешественника станет легче на 15 долларов (1300 руб.). При этом денежные штрафы отдыхающие платят редко – сотрудники отелей, заметившие нарушение, предупреждают туристов устно.

В Италии запрещено кормить голубей в исторических местах. Дело в том, что помет птиц пачкает площади и памятники архитектуры, а еще вредит мозаикам и скульптурам. Пернатые, пытаясь достать попавшие в трещины крошки, разрушают мощеные дороги, да и болезни разносят не хуже крыс. За угощение голубей штрафуют на 500 евро (около 48 тыс. руб.).

В Абхазии нельзя появляться в купальнике в любых местах, кроме пляжа или бассейна. За дефиле в бикини на центральной улице или в автобусе туристу придется заплатить 6 тыс. руб. В августе 2023 года штраф существенно вырос – раньше он составлял 300 руб.