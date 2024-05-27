Пассажирку сняли с рейса за просьбу к попутчикам не есть орехи

Ведущая прогноза погоды телеканала BBC с семьей была снята с рейса из-за просьбы к попутчикам не есть орехи на борту. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

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По данным издания, 49-летняя Джорджи Палмер летела из Лондона в турецкий Даламан вместе с мужем Ником Солломом и двумя дочерьми: Рози и Энии. Британка предупредила членов экипажа о том, что у ее ребенка сильная аллергия на арахис, которая может привести к анафилаксии, и попросила сделать об этом объявление. Однако сотрудники авиакомпании SunExpress отказали ей, сославшись на обновленную политику перевозчика.

Тогда пассажирка самостоятельно обратилась к попутчикам и попросила их не есть во время полета опасный для жизни ее дочери продукт. Люди начали передавать ее сообщение друг другу по рядам, и это разозлило капитана воздушного судна, который потребовал, чтобы телеведущая и ее семья покинули самолет.

«То, как с нами обращались, было отвратительно. Капитан решил, что из-за аллергии у моей дочери он не хочет лететь с ней на борту, — пожаловалась Палмер. — Когда он узнал, что я разговаривала с другими пассажирами, он накричал на меня из кабины. Он был очень зол. Следующее, что я помню, — как нам сказали выйти из самолета».

Как пишет DM, на следующий день семья вылетела в Турцию рейсом EasyJet. По словам британки, на этот раз экипаж с радостью сделал несколько объявлений, в которых попросил пассажиров не открывать пакеты с арахисом на борту. Однако на бронирование дополнительных авиабилетов и гостиницы в аэропорту у Палмер и ее мужа ушло 5 тысяч фунтов стерлингов (около 570 тысяч рублей).

В апреле сотрудник аэропорта Манчестера вылил лекарство ребенка с аллергией при посадке в самолет. Женщина упаковала медикаменты сына в ручную кладь и багаж, приложив рецепт от врача и план лечения, однако работник службы безопасности его изъял.