Почему Абхазия стала популярнее Турции

В этом году среди российских туристов Абхазия стала популярнее Турции. Число бронирований туров и жилья в Абхазии выросло в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Такие данные опубликовали эксперты туристической отрасли.

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Милада Петрова, психолог:

— В современных реалиях нашим туристам необходимо внимательно выбирать страны для отдыха. Насколько я знаю, в Турции участились случаи, когда к русским относятся с пренебрежением. Наверное, поэтому я бы не рекомендовала этот курорт. А вот в Абхазию мы ездили совсем недавно и очень хорошо провели там время. Там есть горы и море — все, что надо. Сейчас цена для двоих за выходные в Турции — около 80 тысяч, когда в Абхазии — 35.

Диана Фердман, руководитель туристической фирмы:

— Абхазия абсолютно точно никогда не станет популярнее Турции как минимум потому, что отелей там в 100 раз меньше. Нет той привычной инфраструктуры, качества и сервиса. Популярность Абхазии в этом году связана просто с ее доступностью, поездка обходится дешевле, чем в Турцию. Стоимость туров в эту страну ведь выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. И теперь мало кто может себе позволить провести там отпуск.

Лазарь Бадалов, экономист: