Почему Абхазия стала популярнее Турции
В этом году среди российских туристов Абхазия стала популярнее Турции. Число бронирований туров и жилья в Абхазии выросло в три раза по сравнению с прошлым сезоном. Такие данные опубликовали эксперты туристической отрасли.
Милада Петрова, психолог:
— В современных реалиях нашим туристам необходимо внимательно выбирать страны для отдыха. Насколько я знаю, в Турции участились случаи, когда к русским относятся с пренебрежением. Наверное, поэтому я бы не рекомендовала этот курорт. А вот в Абхазию мы ездили совсем недавно и очень хорошо провели там время. Там есть горы и море — все, что надо. Сейчас цена для двоих за выходные в Турции — около 80 тысяч, когда в Абхазии — 35.
Диана Фердман, руководитель туристической фирмы:
— Абхазия абсолютно точно никогда не станет популярнее Турции как минимум потому, что отелей там в 100 раз меньше. Нет той привычной инфраструктуры, качества и сервиса. Популярность Абхазии в этом году связана просто с ее доступностью, поездка обходится дешевле, чем в Турцию. Стоимость туров в эту страну ведь выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. И теперь мало кто может себе позволить провести там отпуск.
Лазарь Бадалов, экономист:
— С финансовой точки зрения мы понимаем, что Абхазия — это практически рублевая зона. Соответственно, там выгоднее, потому что люди не будут заниматься конвертацией валюты. Турция достаточно лояльно относится к использованию российского рубля, но в Абхазии все-таки привычнее. Отправляясь в Турцию, турист должен иметь какую-то часть местной валюты. С другой стороны, на бытовом уровне расчеты с Турцией ведутся в иностранной валюте, которая подвержена колебаниям. С Абхазией таких проблем не возникает. А еще стоит обратить внимание на общеэкономические принципы. Абхазия территориально ближе, соответственно, расходы на поездку меньше. Кроме того, Турция — более известный курорт, а Абхазия рассчитана в основном на русскоговорящих туристов. И каждый выбирает сам, что лучше.