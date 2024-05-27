Туристы не видят смысла открывать счета в Турции

В Турции стали чаще обманывать россиян. Гражданам РФ, желающим получить карту местного банка, обещают открыть счет без вида на жительство и разрешения на работу. Когда жертва отправляет деньги, мошенники сообщают ей, что оплату не получили из-за проблем с переводами и пропадают.

В последнее время в соцсетях распространились сообщения о том, что многие банки отказывают жителям РФ в открытии карты. Кроме того, некоторые пользователи интернет-площадок рассказывали о закрытии уже имеющихся счетов, сообщает РИА «Новости».

Проблемы с переводами денег из России в Турцию, которые дали мошенникам возможность обманывать россиян, начались еще в феврале. Часть экспортеров отказалась принимать деньги из РФ. Проблема была отчасти связана с санкциями.

Источник в турецком банке рассказал журналистам, что россиянам открывают счета и в государственных, и в частных учреждениях без посредников, если у них есть все документы. Обычно это загранник, местный ИНН и российский паспорт с данными о прописке, также в большинстве организаций попросят предъявить вид на жительство. В некоторых банках требуется внести неснимаемый депозит в 10 тыс. долларов (около 900 тыс. руб).

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что туристам заводить местную карту нецелесообразно.

«Для оплаты и снятия наличных проще UnionPay, “Летим”, “Золотая корона”, Papara или Ininal», – сообщает читательница Настя.

Доступ к части площадок, которые она назвала, можно получить, не выезжая из России. Также пользователи раскритиковали идею использовать турецкий счет для оплаты сервисов, которые не принимают переводы с территории РФ.

«Открывать дорого, карты зачастую не проходят, перевод через лиру по произвольному курсу, при любой проблеме надо идти в то отделение банка, где открывал», – рассказал о минусах Антон Городишенин.

Ранее TourDom.ru сообщал, что в Турции неохотно принимают «старые» доллары. По словам турагентов, во многих обменниках их не берут или конвертируют по невыгодному курсу.