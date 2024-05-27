Греция-2024: что ждет российских туристов

Туроператоры расширили предложения туров в Грецию нынешним летом: поехать можно всей семьей на острова, в Афины или попасть в греческие порты во время круизов по Средиземному морю. Редакция обобщила информацию о правилах получения визы, уточнила авиамаршруты и особенности использования карт UnionPay.

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Туристическая виза в Грецию

Российским туристам для получения шенгена Греции предложено обращаться в визовые центры Global Visa Center World, и лучше это сделать заблаговременно. Если зимой спрос был небольшим, то к лету количество соискателей увеличилось. На практике консульства оформляют однократные визы на заявленные сроки поездки. По откликам в соцсетях, мультишенген Греция выдает достаточно редко.

На портале ВЦ GVCW расписаны правила подачи на визу, начиная с предварительной онлайн-записи на прием и до графика работы в регионах. Визовую поддержку своим клиентам оказывают туроператоры, продающие туры в Грецию. В частности, в PAC Group подробно перечислили необходимые условия по пакету документов для разных категорий туристов.

Для поездки в Грецию загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев после предполагаемого выезда должны иметь все, включая несовершеннолетних детей. При наличии второго и недействующих паспортов их необходимо принести с собой. В пакет документов также входят распечатанная анкета для консульства и памятка-уведомление о ранее посещенных странах Шенгенского соглашения.

Из финансовых документов – выписки из банка о движении денег за 3 месяца и по остатку на счете. Неважно, в какой валюте, – в пересчете должно быть от 100 евро в день на человека на время поездки. Медстраховка – от 30 тыс. евро.

Работающие и ИП предоставляют официальную справку о должности, зарплате, стаже работы. Для самозанятого – бумага из Налоговой службы о платежах, для студента и пенсионера – их удостоверения. В документах нужен контактный телефон: сотрудники консульств нередко проверяют информацию.

При поездке с детьми обязательно оформление у нотариуса согласия от каждого родителя с QR-кодом и перечислением всех стран зоны Шенгена. А еще для греческой визы нужна повторная сдача биометрии.

На Крит, Корфу и в Афины – из Москвы

До Греции россияне добираются с пересадками в аэропортах разных стран: вариантов достаточно и появляются новые.

На линии Домодедово – Шарджа – Афины с 27 июня начинают летать самолеты Air Arabia. На сайте авиаперевозчика билеты round trip, например, на 12 июля и обратно 26-го числа, стоили 71,5 тыс. руб. с багажом. На дорогу запланировано 13 и 12 часов соответственно. На эти же даты в 2 раза меньше времени в пути на маршруте туда-обратно Шереметьево – Белград – Афины – Стамбул – Внуково. Билеты в Грецию на рейсах Air Serbia и с возвращением на крыльях Turkish Airlines – от 130 тыс. руб. также с багажом.

До курортного острова Крит есть перелеты с двумя-тремя пересадками и сменой авиакомпаний. Например, на маршруте Москва – Стамбул – Афины – Ираклион. Туда – из Шереметьево с «Аэрофлотом» до Турции и далее на бортах Aegean Airlines, обратно – сначала с греческими авиалиниями, а из Стамбула – на самолете «Победы» во Внуково. На 12–26 июля round trip стоил 66,6 тыс. руб. за кресло. Дополнительно за багаж – более 20 тыс. руб. Несмотря на две стыковки, дорога на остров по плану – 14,5 часа и домой на 2 часа быстрее.

Популярностью у россиян ранее пользовались и пляжи Корфу. Из Москвы до этого острова в Ионическом море сейчас есть маршрут, похожий на предыдущий пример и с теми же авиаперевозчиками, но только до аэропорта Керкиры. В пути придется провести 22 часа, а на возвращение отводят 15 часов. Стоимость для одного пассажира – 75,1 тыс. руб. с ручной кладью.

Среди комбинированных маршрутов, которые входят в некоторые туры, – перелет до Бодрума, а оттуда на пароме до островов Кос, Самос и Родос. В Турции также есть морское сообщение и с другими греческими островами.

UnionPay в Греции – есть проблемы

Карты UnionPay от не попавших под санкции российских банков в Греции по-прежнему в ходу, но туристы отметили в соцсетях, что отказов в безналичных платежах достаточно много. Чаще всего карты вставляли или прикладывали к терминалам, реже – использовали бесконтактно с помощью приложения Huawei Pay в смартфоне с NFC-модулем.

В паблике рассказали, что в Афинах, к примеру, расплачивались в супермаркетах Sklavenitis и Bazaar пластиком Газпромбанка, Россельхозбанка и Примсоцбанка традиционным способом. При этом есть замечание, что в греческой столице рублевая карта с драконом от ГПБ работала далеко не везде. Про Салоники упомянули, что пластик РСХБ не прошел в Sklavenitis ни физически, ни через «умные часы».

Туристы советуют попросить у продавца другой POS-терминал, если с первым ничего не получилось. В частности, платежные терминалы системы Cardlink настроены под несколько крупнейших греческих банков, но даже в них бывают отказы. Чаще всего проблемы происходят в небольших курортных местечках на островах.

С картами перечисленных банков россияне получали наличные евро в большинстве АТМ и рекомендовали при отказе найти другой банкомат. Судя по откликам, неплохо бы запастись пластиком от нескольких банков. Для спокойствия в поездку лучше взять достаточную сумму в евро, а для другой валюты есть обменники.

Ранее «ТурДом» писал, что в летнем сезоне у туристов станет больше возможностей посетить Грецию по турпакету. Туроператор Pegas Touristik анонсировал чартерные программы в Ираклион на Крите из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других городов на рейсах авиакомпании Southwind Airlines со стыковкой в Анталье. Переговоры о блоках мест на бортах авиаперевозчика Air Arabia Москва – Шарджа – Афины вел туроператор «Пантеон». TEZ TOUR заявил о расширении туров в Грецию с перелетами через Ереван.