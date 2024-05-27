Дубайские магазины превратились в duty-free для туристов

Власти Дубая начали делать туристам подарки, которые облегчат путешествия. Среди них – местные симки и дисконтные карты для беспошлинных покупок. Раздают презенты в международном аэропорту эмирата (DXB).

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Туристам предлагают получить Planet Tax Free – с этой картой они смогут сэкономить на пошлине при выезде из страны. Путешественник должен набрать сувениров, продуктов, вещей или других товаров на сумму от 250 дирхамов (6235 руб.) в магазине с логотипом Planet. Важно проследить, чтобы к тыльной стороне чека прикрепили метку Tax Free и показать его в аэропорту в течение 90 дней после покупки. После этого необходимо сесть на самолет из ОАЭ в ближайшие 6 часов – иначе транзакция будет аннулирована.

Скидочные карты для оплаты услуг позволят брать в аренду машины, менять деньги в местных банках по выгодному курсу, а еще посещать салоны красоты или медучреждения, если понадобится врач.

Три местных оператора связи открыли специальные тарифы для отдыхающих. Раньше можно было получить карточку только от компании Du – она работает 3 месяца и дает 1 Гб мобильного интернета на первые 24 часа в стране. Теперь пакеты на 28 или 10 дней есть у Etisalat, а с Virgin Mobile можно звонить близким 7 или 15 дней.

Ранее TourDom.ru писал, что после майских праздников цены на отдых в Дубае упали в 2 раза.