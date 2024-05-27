Авиарейс из Сочи в Стамбул задерживается более чем на 18 часов

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что пассажиры рейса Сочи − Стамбул не могут вылететь из аэропорта уже более 12 часов из-за неисправности двух самолетов. По данным канала, вылета со вчерашнего дня ожидает порядка 150 человек, которые жалуются, что авиакомпания ИрАэро не предоставила им питания.

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Как сообщает канал, рейс 5763 должен был отправиться в Турцию вчера в 19:00, однако вылет сначала перенесли, а ночью сообщили о технической неисправности самолета и попросили подождать замену. Канал утверждает, что вскоре в аэропорт прибыл второй самолет, который тоже оказался неисправен.

Ранее россияне рассказали Ассоциации туроператоров, что при вылете из Египта на пограничном контроле в аэропорту Шарм-эш-Шейха могут начаться «непредсказуемые» проверки документов. По словам туристов, также возможна конфискация некоторых предметов во время осмотра ручной клади, например, зажигалок и открытого алкоголя.

Накануне сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет Ан-26, который прибыл на стоянку. Сотрудник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на взлетно-посадочную полосу впереди воздушного судна, которое следовало рейсом из Костромы в Санкт-Петербург.