Топ роскошных глэмпинг–отелей Таиланда

Если вам нравится сама идея кемпингов, но и отказываться от повышенного уровня комфорта во время отдыха не хочется, то глэмпинг — ваш выбор. И в Таиланде этот вариант проживания представлен на высоком уровне: от шатров в горах до палаток со всеми удобствами у самой кромки воды — в эту подборку попали лучшие локации для размещения по всему королевству.

© Antenna Daily

Lan Na Wild, Чианг Май

Расположен в сельской местности Мае Он, к востоку от города Чиангмай: отель был спроектирован известным тайским архитектором Аморнтхепом Качанондой.

Чтобы оформление номеров максимально гармонировало с горными пейзажами местности, он использовал при разработке дизайна максимум натуральных материалов — бамбука и тканей. Некоторые из палаток оборудованы собственным онсэном или джакузи.

Khwan Beach Resort, Самуи

Отель на северном побережье острова Самуи находится всего в паре минут ходьбы от пляжа Мае Нам: его окружают кокосовые пальмы и густые джунгли, которые скрывают постояльцев отеля от посторонних глаз.

Из окон тентовых вилл открывается вид на остров Пханган.

Anantara Golden Triangle Jungle Bubbles, Чианграй

Идеальное место для отдыха в тропиках найдется в самой северной провинции Таиланда, недалеко от границы с Лаосом и Мьянмой.

Это баббл-отель с максимальным погружением в жизнь джунглей: постояльцы своими глазами наблюдают за жизнью слонов и других экзотических животных, а вечерами могут любоваться звездным небом благодаря прозрачному куполу.

Hintok River Camp, Канчанабури

Канчанабури — провинция с очень богатой историей: во времена Второй мировой войны японская армия использовала труд военнопленных на строительстве Тайско-Бирманской железной дороги, известной как «дорога смерти».

Hintok River Camp находится недалеко от «Перевала Адского Пламени» и станет отличным выбором для тех, кто интересуется событиями прошлого.

9 Hornbills, Яо Ной

Сам отель расположен на небольшом острове и включает 10 палаточных вилл, из которых открывается вид на залив Пханг Нга. Свое название он получил благодаря колонии птиц-носорогов, проживающей неподалеку. У путешественников он успел завоевать популярность благодаря удачной локации — сюда легко добраться с Пхукета или из Краби.

Руководство курорта следует принципам устойчивого развития: мебель изготавливается из экологически чистой тиковой древесины, на территории курорта также функционирует система сбора дождевой воды.

The Bush Camp, Чианг Май

Находится в сельской местности, на берегу реки Пинг: к услугам гостей The Bush Camp предоставляет 10 роскошно обставленных палаток.

Это дочерний проект глэмпинга Elephant Hills, расположенного в национальном парке Кхао Сок, и ставшего накануне обладателем престижной премии Responsible Thailand Awards 2023. Все верно: здесь тоже можно покормить слонов с рук и весело провести с ними время.

Elephant Hills, Кхао Сок

Кстати, о Elephant Hills — без него, конечно же, не обойтись в подборке лучших глэмпингов Таиланда: этот проект был первопроходцем в развитии глэмпингов в королевстве. Отель разделен на две части: лагерь со слонами и плавучий кемпинг на берегу у озера.

В каждой палатке без проблем может разместиться до четырех человек, что делает Elephant Hills превосходным вариантом для тех, кто планирует семейный отдых.

Lazy Coconut, Пхукет

Единственный из нашей подборки, расположенный непосредственно на берегу моря. На выходе из палатки вас ожидает мягкий песок пляжа Банг Тао.

Рядом находится одноименный пляжный клуб, где можно спрятаться от полуденного солнца и попробовать прохладительные напитки.

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Чианграй

Еще один удачный пример возможности наблюдения за жизнью слонов во время отдыха в роскошном глэмпинге.

Его часто выбирают для остановки поклонники хайкинга: здесь достаточно горных троп, которые будет интересно исследовать поклонникам полного слияния с природой.

Marasca, Кхао Яй

Если вы планируете провести пару ночей в глэмпинге, и уже успели остановиться в Бангоке, то ближайшим вариантом будет именно Marasca.

Отель окружен фермами и винодельнями: Кхао Сок относится к числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: здесь вас ждет 18 номеров на любой вкус с множеством удобств, включая зал для конференций и переговоров, а также отдельный зал для приватных романтических ужинов.

Visama Mae Chan, Чианграй

В 45 минутах езды от города Чианграй находится уединенный глэмпинг, где можно отдохнуть от городской суеты, дедлайнов и совещаний.

В переводе с санскрита visama означает «путешествовать» — и ваше путешествие обязательно будет осознанным: отель тесно сотрудничает с местным сообществом Мае Чан, не только обеспечивая жителей региона работой, но и поддерживая их инициативы по сохранению окружающей среды.

Aladdin Luxury, Пхукет

Как в восточных сказках, но в райской тропической обстановке — Aladdin Luxury располагается неподалеку от пристани Royal Phuket Marina, единственной в Таиланде получившей 5 золотых якорных наград.

Глэмпинг располагает всего тремя номерами: никаких толп туристов и максимум тишины и блаженства!

Глэмпинг известен разнообразием развлечений на любой вкус, которые могут понравится любому члену семьи.

От йоги и каякинга до массажа и квадроциклов — найти свое здесь смогут и поклонники размеренного времяпрепровождения, и ценили активного образа жизни.