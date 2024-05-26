Во Внуково пограничники забрали у женщины загранпаспорт из-за одной буквы

Случаи, когда российских туристов не выпускают за границу из-за букв Е и Ё в документах, становятся регулярными. Накануне на отдых в Турцию не смогла полететь Мария Деденёва – ее не выпустили пограничники во время контроля в аэропорту Внуково.

Как рассказала девушка телеграм-каналу «Осторожно, Москва», в загранпаспорте она фигурировала как Деденева, а в системе миграционного учета – Деденёва. В результате было признано, что паспорт содержит недостоверные сведения и подлежит изъятию.

«Передо мной в такую же ситуацию попала семья из пяти человек, троим аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович», – добавила Мария.

По ее словам, документ она получала в прошлом году в МФЦ «Лианозово». Сейчас она намерена обращаться за новым загранпаспортом. А заодно попытается вернуть деньги за путевку у туроператора.

Напомним, проблемы с выездом за границу из-за ошибок в загранпаспортах начали возникать после вступления в силу Указа Президента РФ № 889 от 22.11.2023 «Вопросы гражданства Российской Федерации» и Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Документы стали проверять в пунктах пропуска более тщательно, разворачивают многих. При этом с Е и Ё ситуация выглядит наиболее запутанно. Например, по словам юриста Игоря Косицына, Верховный суд РФ еще в 2009 году дал разъяснения, что эти буквы в именах и фамилиях тождественны и букву Ё необязательно использовать, если смысл не меняется.

А вице-спикер Госдумы Владислав Даванков даже направил обращение в Погранслужбу ФСБ России с просьбой разобраться в «буквенном вопросе». Депутат обращает внимание, что в правилах русской орфографии и пунктуации, утвержденных еще в 1956 году, написание Е и Ё равнозначно. Положение относится также к именам, отчествам и фамилиям при условии, что это не нарушает идентификацию гражданина с помощью документа.

На прошлой неделе мы написали, что на отдых в Турцию не выпустили москвичку Алену Толкачеву. Женщина не смогла уехать, потому что в загранпаспорте она фигурировала как Алена, а в общегражданском – как Алёна.