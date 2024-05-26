Как устроены туры на Северный полюс?

Лето — самое популярное время для путешествий среди россиян. Одни отправляются открывать для себя Россию, другие — устремляются за рубеж, но есть и те, кто выбирает крайне редкие и уникальные путешествия. Одно из них — тур к Северному полюсу, самой северной точке Земли. Считается, что там побывало меньше людей, чем на Эвересте, однако именно летом шансов побывать на Северном полюсе у туристов больше всего. Подробности о том, как устроены туры к самой северной точке Земли и чем они поражают путешественников, выясняла «Лента.ру».

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Чем Северный полюс привлекает туристов?

Северный полюс привлекает туристов своей удивительной экосистемой и неповторимой природой, а труднодоступность направления делает его особенно эксклюзивным. Увидеть белых медведей и бескрайние просторы льдов, путешествовать на настоящем ледоколе, открывать для себя аутентичный быт полярного лагеря и получить множество других новых эмоций и впечатлений — это все про путешествие на Северный полюс.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» фотограф и блогер Вадим Махоров, путешествие к Северному полюсу точно запомнится на всю жизнь любому туристу — это большое личное достижение и уникальное приключение.

«Северный полюс привлекает людей, поскольку это одна из самых труднодоступных точек на планете. Как правило, туда не едут случайные люди — к полюсу отправляются очень интересные путешественники, единицы, которые много всего видели на Земле», — фотограф и блогер Вадим Махоров.

Операционный директор компании RussiaDiscovery Павел Шершнев дополняет, что Северный полюс — это особое место, в котором человек находится на вершине планеты, а весь мир буквально лежит у его ног. В этой точке сходятся все меридианы — и можно совершить самое короткое кругосветное путешествие, просто обойдя вокруг нее.

Один из ключевых моментов тура на Северный полюс — уникальный животный мир и ландшафты Арктики: почти всегда участники путешествий видят белых медведей и моржей. В программе тура — посещение отдаленных и диких островов Земли Франца-Иосифа, знаменитых огромными ледниками и живописными северными просторами.

Кроме того, на этом архипелаге разворачивались события легендарных экспедиций, о которых Вениамин Каверин написал знаменитую повесть «Два капитана».

Какими бывают туры на Северный полюс?

Сегодня туры на Северный полюс проводятся в двух основных форматах: первый (и самый популярный) — это круиз. По словам Павла Шершнева, есть два варианта круизов на Северный полюс — на атомном ледоколе «50 лет Победы» из Мурманска (стоимость от 2,5 миллиона рублей за человека) и на ледоколе премиум-класса Le Commandant Charcot из Лонгйира (Шпицберген, Норвегия) — стоимость от 3,3 миллиона рублей за человека. В среднем круизы длятся 13-17 дней.

«Второй формат — перелет на Северный полюс на вертолете: такой тур начинается в Хатанге (Красноярский край). В этом путешествии есть опция долететь до точки 89 градусов северной широты на вертолете, а финальную часть пути дойти на лыжах», — операционный директор Павел Шершнев.

По словам Павла Шершнева, вертолетный тур на Северный полюс длится пять дней, а его стоимость начинается от 2,7 миллиона рублей за человека. Второй вариант — с комбинацией вертолета и лыж — займет до 15 дней, а его стоимость начинается от 4,8 миллиона рублей за человека.

Как отмечает руководитель проекта «Экскурсионные туры» группы компаний (ГК) «Слетать.ру» Ксения Андрианкова, при планировании путешествия к Северному полюсу стоит учесть несколько моментов. Во-первых, подобные поездки отличаются высокой глубиной бронирования: обычно туры приобретают минимум за 9-12 месяцев, а во-вторых, количество мест в экспедиции ограничено вместимостью конкретного судна.

«Туры на Северный полюс планируют и покупают сильно заранее: к началу сезона свободных кают уже не остается. Кроме того, важно учесть, что, отправившись в такое путешествие, у вас не будет возможности прервать его и закончить пораньше», — операционный директор Павел Шершнев.

Почему Северный полюс лучше посещать летом?

Лето считается лучшим временем для путешествия на Северный полюс сразу по нескольким причинам. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик, с конца марта по конец сентября на самой северной точке Земли наблюдается полярный день — явление, когда Солнце на протяжении месяцев не заходит за горизонт.

«Летом там можно наслаждаться видами полярного мира в любое время суток. А еще в летний сезон температура на Северном полюсе может подниматься до плюсовых значений, поэтому погода там вполне комфортна даже для длительных передвижений», — PR-менеджер Дарья Шулик.

Важно и то, что летом арктический животный мир летом находится на пике активности. Арктические птицы выводят потомство, а белые медведицы знакомят своих детенышей с окружающим миром — поэтому туристы часто могут видеть мам с медвежатами. Впрочем, туры на Северный полюс летом устраивают и еще по одной, весьма веской технической причине.

По словам Вадима Махорова, путешествия на ледоколе организуют летом, поскольку в это время судно стоит в порту и не задействовано для работы. Когда начинается ледокольный сезон, такой возможности нет — судно выполняет рабочие задачи, и его нельзя арендовать. Обычно на ледоколе находится только команда, но в момент туристического путешествия она переходит на нижние этажи.

«Там, где обычно живут, например, радисты или боцманы, селятся туристы, что позволяет им в каком-то смысле ощутить себя частью команды ледокола», — фотограф и блогер Вадим Махоров.

Как отмечает эксперт, все дни путешествия к Северному полюсу для туристов постоянно устраивают лекции именитые специалисты — морские биологи, географы и другие ученые. Поэтому участники уникального тура на ледоколе постоянно узнают что-то новое.

Что можно увидеть по пути к Северному полюсу?

Самые популярные туры на Северный полюс — на атомном ледоколе «50 лет Победы» — стартуют из Мурманска. По словам Дарьи Шулик, до Мурманска из Москвы в июне можно добраться на самолете за 2,5 часа по цене авиабилета от 5 тысяч рублей в одну сторону. В Мурманске в ожидании начала тура можно остановиться в трехзвездочном отеле по цене от 2,9 тысяч рублей за ночь в двухместном номере.

«Не упустите возможности прогуляться по этому городу — тут можно посмотреть на знаменитый ледокол «Ленин», посетить Музей Мурманского торгового порта, прогуляться по площади Пять Углов и насладиться панорамой города на смотровой площадке Абрам-Мыс», — PR-менеджер, Дарья Шулик.

Как отмечает Дарья Шулик, обычно маршруты ледокольных туров проходят по Баренцеву морю, а затем по Северному Ледовитому океану до самого полюса. Один из самых интересных пунктов этого маршрута — Земля Франца-Иосифа (территория национального парка «Русская Арктика»). Это очень интересный архипелаг, где есть множество белых медведей, моржей и большие птичьи базары.

Кроме того, на острове Гукера работает самое северное в мире почтовое отделение, где можно отправить письмо или открытку своим родным. Еще одно интересное место — остров Чамп, здесь туристы могут наблюдать практически идеальные круглые камни. А если получится зайти в бухту Тихая, то там можно увидеть сохранившиеся постройки первой советской полярной станции.

Как подготовиться к путешествию на Северный полюс: