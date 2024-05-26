«Яркий Сидней»: в Австралии начался ежегодный фестиваль света

Многочисленными огнями приветствует участников и зрителей ежегодный международный фестиваль света в Сиднее, крупнейшем городе Австралии.

Фестиваль еще называют праздником света, музыки, идей и еды. На стенах зданий, мостах и водных пространствах гавани – практически повсюду световые анимированные разноцветные инсталляции. В них: цветы, животные, сказочные персонажи и сценки из жизни обычных людей.

В это время на многочисленных уличных площадках и специальных сценах выступают артисты, свое мастерство показывают фокусники и повара уличной еды. В этом году праздник света «Яркий Сидней» будет проходить три недели.