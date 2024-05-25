Семь миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом из-за долгов

Более 7 млн россиян не смогут выехать этим летом за рубеж из-за долгов. Такое количество исполнительных производств сейчас находится в Федеральной службе судебных приставов. Судя по их цифрам, количество невыездных растет.

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Например, к лету 2021 года таких было 5,1 млн, а годом позже – 5,5 млн. Тем не менее максимумом сегодняшнюю цифру назвать можно только именно в эти даты начала массового сезона отпусков. Например, в начале 2023 года года у приставов было 8 млн производств.

В ФССП отмечают эффективность ограничения выезда как меры воздействия на должников. За первые 4 месяца текущего года с россиян, к которым применялось ограничение, было взыскано 28,2 млрд руб.

Возможность выезда за границу россиянам согласно закону могут закрыть при сумме долга свыше 10 тыс. руб. Правда, бывают и случаи из ряда вон. Ранее TourDom.ru писал, что туристу запретили выезд из страны из-за долга в 1,5 руб.