Какие привычки россиянам стоит перенять у пенсионеров из Европы

Россиянка рассказала, какие привычки пожилых европейцев было бы полезно перенять. По словам путешественницы, очень мало пенсионеров за границей занимаются огородом – большинство предпочитают активный отдых.

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«Второй очень важный пункт, который сильно отличает наших пенсионеров от европейцев – это привычка все время помогать детям, даже когда самим нужна помощь. Я уже несколько раз рассказывала, что даже моя бабушка, которая давно на пенсии, все время спрашивает, нужно ли мне помочь деньгами, хотя у нее у самой их особо нет», – отметила путешественница.

По ее словам, в Европе пенсионеры тратят на себя и на свое будущее, а взрослые дети уже в состоянии сами себя обеспечить.

Также путешественница отметила, что европейцы не надеются на пенсию. Они сами откладывают на старость и инвестируют. С такой же привычкой живут люди не только в Европе, но и в Америке.

Недавно стало известно, что к летнему сезону невыездными оказались более 7 млн россиян. Им ограничили выезд из страны из-за долгов, сообщает «Росбалт».