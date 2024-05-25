Сколько стоит отдохнуть этим летом на море

В России начинается сезон отпусков, и многие туристы уже запланировали свой отдых на море или в тех местах, в которых хотели бы побывать летом. «ФедералПресс» пообщался с экспертами в туристической отрасли и представителями турфирм Перми и узнал, каково сейчас соотношение отдыха в России и за рубежом по критерию цена-качество, а также какие есть преимущества и недостатки обоих вариантов.

© Unsplash

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2024 года стоимость туров из Перми в Турцию возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30 %. Например, средняя стоимость поездки в Турцию из Перми составила более 70,5 тысячи рублей. Это на 30 % больше, чем в январе — марте прошлого года (54 090 рублей).

Однако, по словам представителей турфирм, как таковой средней цены на отдых на море не существует, и все зависит от многих факторов: месяца, который выбирает турист для летнего отдыха, уровня сервиса и питания.

Допустим, если в мае можно улететь за 70 тысяч рублей на двоих, то этот же самый отель в августе будет стоить 200 тысяч. То есть разница между отдыхом в мае и ценой на все то же самое в августе будет выше в три раза.

Как рассказала руководитель туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина, если говорить о вылетах напрямую из Перми, то самыми востребованными из зарубежных стран для пляжного семейного отдыха в этом сезоне стали Турция и Египет.

«Начиная с 1 июня, в пределах недели отпуск на двоих взрослых выходит сейчас в районе 90 – 100 тысяч рублей, но на цену очень сильно влияет категория отеля, самого отдыха в этом отеле и того, что туда входит, – поясняет Алина Балыбердина. – Комфортный отдых в хорошем пятизвездочном отеле в Турции, например, обойдется в районе 130-150 тысяч на двоих, но это также на неделю в июне. Июль и август будут дороже, потому что сами по себе эти летние месяцы считаются самыми популярными среди российских туристов. Если сделать градацию, то в июне отпуск выйдет дешевле, в июле будет стоить чуть больше, а самым дорогим станет август».

Эксперты в туристической отрасли обращают внимание на то, что зачастую отдых на море в России и за рубежом по критерию цена-качество получается не в пользу отечественных курортов. К примеру, Сочи обойдется дороже, чем Турция в каком-нибудь экономичном трехзвездочном или четырехзвездочном отеле на семью: два взрослых и два ребенка. Дешевле, чем в Краснодарском крае, выйдет и отдых в Египте с вылетом из Екатеринбурга, потому что многие летают оттуда, чтобы сэкономить.

«Мы закладываем сюда цены на перелет, проживание в отеле и питание «все включено». Это Турция и Египет. В Краснодарском крае мы смотрим отели на завтраках, либо завтрак-обед, либо завтрак и ужин. То есть отдых в Краснодарском крае выйдет дороже, чем за границей», – рассказала Алина Балыбердина.

Россия VS берег турецкий

Главное преимущество отдыха за рубежом – сервис, качество обслуживания гостей, правильная постановка обратной связи с туристами и обработка этой обратной связи, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Такие преимущества дают туроператорам максимально положительные впечатления и отзывы об отдыхе от туристов. И главная страна, где все это развито, – это Турция.

«Сервис по отношению к гостям и семьям с детьми очень высокий, – говорит Алина Былобердина. – Не просто так Турция занимает первое место в плане выбора у туристов для семейного отдыха. Красивая природа, невероятно чистые моря – все эти природные ресурсы, посещая которые, туристы наполняются положительными эмоциями, энергией и уже потом, когда приезжают домой, со спокойной душой возвращаются в рабочий режим».

В начале сезона в среднем Турция обойдется в 150 тысяч рублей на двоих. При этом сейчас, как объясняет Евгения Друида, эта страна стала дороже на 20-30 %.

«Там сейчас инфляция, и цены выросли на продукты питания, проживание и так далее. Поэтому туры в Турцию в целом подорожали. Но и в России тоже же рост цен (на продукты, в ресторанах и на такси). По Египту цены остались на уровне прошлого года. Из Перми есть прямые вылеты в Египет летом, но в это время там жарко – до +45 в тени», – отмечает директор «Дома солнца».

Основным преимуществом отдыха в России туроператоры называют открытые границы для всех туристов, которые не могут себе позволить выехать за рубеж. Речь идет о госслужащих, сотрудниках правоохранительных органов, которым запрещено выезжать в определенное количество стран, а также тех людях, которые имеющих долги, которые не могут оплатить сразу.

К тому же в России большое количество разных локаций: можно посмотреть и тундру, и степь, и горную местность, и даже «захватить» теплое море. Это обусловлено географическим положением России, где расположено максимальное количество природных зон, которые дают и разнообразие отдыха.

По словам директора турагентства «Дом солнца» Евгении Друиды, минимальная цена на перелет по России начинается от 20 тысяч рублей, плюс затраты на проживание и на питание. Те пермяки, которые хотят съездить «совсем бюджетно», смогут уложиться в 50-60 тысяч рублей на двоих. Но в этом случае туристы должны быть готовы к скромным условиям: аренда квартиры, необходимость готовить самостоятельно плюс при перелете отталкиваться от цены на авиабилеты, а не от желаемых дат.

«Это тот самый минимум, про который мы можем вообще начинать разговор. Как правило, в турагентство обращаются люди, которым нужен комфорт. Они хотят жить в отеле, чтобы был завтрак, обед и ужин, желательно «все включено», а также напитки, дискотеки, детские мини-клубы. То есть к нам в турагентство приходят люди за красивым отдыхом на море. Старт цен на одного человека – 50 тысяч рублей. На двоих это, условно, 100 тысяч рублей, а на троих – 150 тысяч. От этих цен и выше начинается отдых на море с вылетом из Перми», – рассказала Евгения Друида.

Внутренний туризм

Внутри России сейчас большая популярность у Республики Дагестан. Это направление пользуется огромной востребованностью среди российских туристов.

«Туда хотят полететь многие туристы ради природных достопримечательностей: гор, ущелий, разных барханов. Туристы знакомятся с национальными и культурными особенностями этой республики. Сервис, конечно же, там оставляет желать лучшего, и цена в Дагестан будет примерно такой же, как если слетать в Краснодарский край. каждый турист все равно выбирает по своим ощущениям ту или иную локацию, исходя из своих интересов», – Алина Былобердина.

Так, стартовая цена поездки на двоих в Дагестан с включенными завтраками – 80 тысяч рублей, а на четверых – 144 тысячи рублей, но без питания или только с завтраками. В целом цена сильно зависит от отелей и их расположения.

Те туристы, которые захотят отдохнуть в Сочи (район Лазаревского), должны заложить в бюджет минимум 64 тысячи рублей на двоих без питания, а на четверых – 124 тысячи рублей.

В турагентстве «Дом солнца» Абхазию считают курортом Черного моря. Часто туристы выбирают вариант с авиарейсом из Перми до Сочи, а уже оттуда трансфертом добираются в Абхазию.

«Самый бюджетный отдых летом этого года – это Абхазия. Если говорить о туристах нашего турагентства, то первое место делят между собой Турция, поскольку «все включено» (заплатил и больше ни о чем не думаешь), и Абхазия, потому что там классная экскурсионная программа, относительно недорого и есть большой выбор от совсем скромных отелей до достойных новых современных вариантов. У нас туристы поделились 50/50, то есть половина в Турции, половина в Абхазии, притом, что мы бронировали отели в январе по очень хорошим ценам. Сейчас этих отелей в Абхазии уже нет в наличии», - пояснила Евгения Друида.

Помимо отдыха на побережье Черного моря или в теплых местах, у пермяков пользуются популярностью Калининградская область и сам Калининград, поскольку там есть выход к морю. Это направление, по данным турфирм, за последние полгода набирает еще большую популярность именно у пермских туристов. Раньше туда больше летали из других российских регионов, но сейчас Пермь выделяется на этом фоне, и билеты на прямые авиарейсы из краевой столицы раскупаются очень быстро.

На данный момент Калининградская область на двоих обойдется от 74 тысяч рублей, а на четверых – 128 тысяч. В эту сумму входит перелет, но без питания.

Популярными среди пермяков остаются также Байкал, Алтай и Камчатка. Но это уже такие направления, которые может себе позволить не каждый среднестатистический россиянин. Однако, по мнению экспертов отрасли, эти локации способны впечатлить путешественников.