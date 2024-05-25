В Стамбуле после реставрации открыли Галатскую башню

Одна из самых известных достопримечательностей и символов Стамбула - Галатская башня - с субботы открыта для посещения после реставрации внешнего фасада и шпиля. Об этом сообщило Минтуризма Турции.

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67-метровая башня, расположенная в одноименном районе турецкого мегаполиса, была полностью закрыта в феврале. С ноября 2023 года был закрыт ее восьмой этаж в связи с реставрацией шпиля. Также проводились работы по укреплению ее сейсмостойкости.

При реставрационных работах, как отметило Минтуризма Турции, на башне были сохранены гнезда перелетных птиц, число которых достигает 400.

"Реставрационные работы были организованы таким образом, чтобы защитить наше культурное наследие, гнезда стрижей и принимать посетителей. В них участвовали профессиональные альпинисты. Галатская башня с 25 мая вновь открывается для посетителей, в час в нее контролируемо будут допускаться максимум 100 человек", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт в Галатской башне, которая была построена в 1349 году и называлась Христовой, до этого проводили в 1964-1967 годах.

По данным мэрии Стамбула, в 2022 году ее посетили свыше 1,2 млн человек. С апреля входной билет в Галатскую башню стоит порядка €30.