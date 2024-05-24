Ярославль и Абхазия договорились создать перспективные туристические маршруты

Ярославль и Абхазия расширят сотрудничество, в рамках новых договоренностей будут созданы туристические маршруты. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

© Unsplash

"Расширяем партнерские отношения с Абхазией и Белоруссией. Сегодня принимали делегации дружественных республик. Подписали протокол намерений развития сотрудничества между Ярославлем и Галским районом Абхазии. Договорились о создании перспективных туристических маршрутов, образовательных и спортивных обменах, взаимном рекламном продвижении", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Евраева, с Белоруссией регион давно и плодотворно взаимодействует в самых разных сферах, реализуются совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке, здравоохранении и других областях.