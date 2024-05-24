Туроператоры снизили валютные курсы для оплаты туров за границу

В течение дня 24 мая курс доллара на Московской бирже опускался ниже 89,5 руб., евро впервые с 5 февраля тестировал отметку 97 руб. На завтра, 25 мая, Банк России установил официальные курсы 89,70 руб. за доллар и 97,10 руб. за евро.

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Туроператоры также пересчитали ставки, по которым будут принимать завтра оплату за туры за границу. Библио-Глобус, «Интурист», Coral Travel, «Пегас» посчитают стоимость в рублях по курсу 92,39 руб. за доллар и 100,01 руб. за евро. Fun&Sun – по 92,40 и 100,1 руб., Anex – по 92,48 и 100,11 руб. К курсу ЦБ туроператорские компании добавляют 3–3,1%.

Месяц назад, 24 апреля, туроператоры рассчитывали стоимость туров за границу, исходя из 96,09–96,18 руб. за доллар США и 102,5–102,65 руб. за евро. Это больше, чем сегодня почти на 4 и 2,5 руб. соответственно.

Туристам надо иметь в виду, что валютный курс лишь один из факторов, влияющих на цены турпакетов. Укрепления рубля не обязательно означает «автоматическое» удешевление туров за рубеж. В гораздо большей степени стоимость зависит от соотношения спроса и предложения.