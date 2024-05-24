Самые популярные направления для летнего отдыха среди россиян

Аналитики рассказали о самых популярных направлениях для летнего отдыха россиян в этом году. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

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По данным авиабронирований на лето, 20,1 процентов бронирований приходятся на Москву, следующие по популярности города — Сочи (13,2 процента) и Санкт-Петербург (10,4 процента).

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Баку, куда оформлено уже более 11 процентов заказов, далее — Ереван (8,0 процентов) и Стамбул (5,4 процента), передает RT.

«Вечерняя Москва» перечислил самые интересные исторические места планеты, куда стоит поехать на отдых всей семьей. Список возглавили Турция, Китай, Италия и Камбоджа.

Гендиректор туристического агентства Светлана Калашникова рассказала о городах, куда можно поехать на выходные. Специалист посоветовала посетить мемориальный музей-заповедник «Мелихово» в Чехове или литературный музей-заповедник «Абрамцево», который расположен в Сергиево-Посадском районе.