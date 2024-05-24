Италия стала страной с самыми дешевыми отелями в Европе

Италия стала страной Европы с самыми дешевыми отелями, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

Так, ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей. Среди других направлений в топе также Филиппины (4,9 тысячи рублей), Мексика (6,1 тысячи рублей) и Вьетнам (6,9 тысячи рублей).

Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран.

При этом уже с 11 июня шенгенская виза станет дороже, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение Министерства иностранных и европейских дел Словении. Рост составит 12%. Виза будет стоить 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет, передает «Радиоточка НСН».