Российским туристам все труднее попасть в страны шенгенской зоны

Документ, дающий право беспрепятственного посещения 26 европейских государств, для жителей РФ становится все менее доступным.

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С 11 июня сразу на 11 % возрастет стоимость оформления туристических шенгенских виз.

Правда, коснется она не только граждан РФ, но и других стран, для которых въезд в «шенгену» является визовым.

Решение о повышении сборов приняла Еврокомиссия, регламент опубликован в официальном журнале ЕС.

Повышение составит 10 евро. Для взрослых россиян заветная виза теперь обойдется в 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – в 45.

Детям до 6 лет, как и прежде, шенгенская виза не потребуется.

Ранее стало известно, как изменилось число выданных шенгенских виз после отмены упрощенной процедуры.