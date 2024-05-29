Кого и почему не пустят в страны Шенгенского союза

При рассмотрении заявления на выдачу шенгенской визы в посольстве могут попросить предоставить дополнительные документы о наличии недвижимости в собственности, справку из банка о движении денег за полгода и дольше, уточнить социальный статус. В этом году отказов стало в 7,5 раз больше, сообщили в ассоциации туроператоров.

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В 2023 году россиянам одобрили около 448,9 тысячи документов. Как правило, это были визы на отдых в Грецию, Италию, Испанию или Францию. Максимально жесткие требования к документам претендентов на въезд предъявляют Германия и Великобритания.

«Не в последнюю очередь их отказы в выдаче виз — это политические решения», — рассказал «Парламентской газете» вице-президент по международному сотрудничеству АТОР Артур Мурадян.

Формальными же причинами отказа могут стать подозрение, что турист представляет угрозу порядку и внутренней безопасности, или нехватка чистых страниц в загранпаспорте. Шансы получить «шенген» сводятся к нулю и у тех, кто предоставил противоречивую или фиктивную информацию.

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