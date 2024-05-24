Курорт Huvafen Fushi предложил обновленную концепцию роскошного отдыха на Мальдивах

Huvafen Fushi – это настоящий роскошный мальдивский отель. Открытый 20 лет назад мальдивскими владельцами, курорт стал одним из первых в сегменте бутиковых ultra luxury отелей в стране.

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В прошлом году он был полностью реновирован. Дизайн бюро из Сингапура обновило интерьеры в стилистике джапанди, добавив в них современное наполнение и расслабленный балийский вайб.

Дизайн бюро из Сингапура обновило интерьеры в стилистике джапанди

Всего на курорте Huvafen Fushi 46 вилл – пляжных и морских. Самая большая с тремя спальнями. Все со своими бассейнами, а некоторые и с двумя.

Я остановился в пляжной вилле с личным бассейном у кромки океана и приватным во внутреннем дворе. Вилла удачно разделена на несколько зон. Спальня-гостиная с огромной кроватью и плетёным изголовьем, позади которого расположен гардероб. Современная аудио система, apple tv и кофе станция с мини баром, наполненным винами и шампанским. А еще есть собственный батлер, который поможет выполнить любую вашу просьбу.

Из спальни можно выйти на террасу с шезлонгами и инфинити бассейном. С обратной же стороны расположилась просторная ванная комната с душевой и ванной, а за панорамными окнами виден внутренний дворик со вторым бассейном, лежаками и душем. Ах да, и косметикой Diptyque.

Подводное СПА

Одной из главных достопримечательностей курорта Huvafen Fushi является подводное спа на глубине 8 метров. Только представьте себе – вы спускаетесь по лестнице и оказываетесь в аквариуме. За стеклом риф и морские обитатели, а внутри пространство для обретения гармонии и баланса.

Рестораны

Сейчас я на экваторе на крошечном острове Nakachchaafushi атолла Kaafu, что в центре Индийского океана. Если посмотреть на карту мира, то слева расположился Ближний Восток, к северу Цейлон и Индия, а справа Азия. Это настоящий перекресток культур.

Именно здесь на курорте Huvafen Fushi открылась изакая Salt. За кухню отвечает мальдивский шеф-повар, искусно составивший меню из блюд японской кухни с акцентами из кухни никкей. Свежайшая рыба и морепродукты, умамные сбалансированные вкусы и коллекция изысканного саке. В Salt предлагают попробовать японскую традицию otsumami – пэринг утонченных закусок и саке.

В меню закусок темаки, сашими, нигири, темпура, урамаки и роллы. Список из нескольких десятков позиций и вариаций. Можно выбрать самим или довериться официантам.

На горячее есть варианты мясного и рыбного гриля или берите истинно королевское блюдо – мальдивского лобстера, который могут приготовить для вас различными способами: от сашими до темпуры.

Роскошная винная карта с шампанью и благородными винами Старого света, а также захватывающий вид на океан точно сделают ваш вечер особенным, а визит в Salt стоит того, чтобы пересечь пол мира.

Еще три гастрономических опыта на мальдивском курорте Huvafen Fushi: ресторан Raw, винный погреб и ужин у бассейна.

Днём жарко, хочется плавать в море и есть морепродукты. В Raw, который работает исключительно во время ланча, подают роскошные морепродукты и необычные твисты на азиатскую кухню, например, холодный прозрачный том ям.

Визит в винный погреб напоминает фильм про Гарри Поттера и переносит вас в другую реальность. Глубоко под водой расположилась коллекция на 5 тысяч бутылок лучших вин со всего мира. Здесь можно выпить одну из бутылок, организовать дегустацию или полноценный ужин.

Ну, а для максимальной романтики – ужин при свечах под звёздами на кромке бассейна. Красиво и романтично. Ваша вторая половина точно оценит и скажет «Да».