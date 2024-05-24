Туристы оказались в ловушке львов во время сафари в Африке и попали на видео

Туристы оказались в ловушке стаи львов во время сафари в парке Крюгера в Южной Африке и спаслись благодаря другим отдыхающим. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

На записи, сделанной из машины, видно, как львы проснулись и наблюдают за путешественниками. Одна машина намеренно загородила вторую, сломанную, чтобы ее водитель смог выйти и починить ее. Таким образом между водителем и львами создавался барьер еще из одного автомобиля.

В результате туристам удалось благополучно выбраться, прицепив трос к машине.

Ранее слон напал на автобус с туристами и едва не перевернул его во время сафари в национальном парке Пиланесберг в Южно-Африканской Республике. На кадрах видно, как дикий зверь подходит к автобусу и дважды приподнимает его хоботом и бивнями.