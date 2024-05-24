Не планируйте отдых в этих странах: названы недовольные русскими туристами государства

Норвегия ужесточает въезд для россиян – теперь в страну будут пускать только на учебу или к родственникам. Хотя северная часть Европы никогда не была особенно популярной у российских туристов – холодно, да и море не то, – закрытие еще одной страны нельзя назвать хорошим признаком. Как шаг Осло повлияет на туристическую отрасль и какая история связывает наши страны – разобрался «ФедералПресс».

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Что изменится

По новым правилам посетить скандинавскую страну можно только с целью учебы или по приглашению от близких родственников (которые там проживают). Решение должно вступить в силу уже в мае этого года и коснется в первую очередь тех, у кого имелись визы других стран Шенгенской зоны или норвежские визы, выданные до введения ограничений в 2022 году.

«Граждане России, имеющие шенгенские визы с целью туризма или так называемых второстепенных поездок, больше не смогут въезжать в Норвегию», – рассказала министр юстиции королевства Эмили Энгер Мел.

Теперь сухопутная граница с Европой закрыта полностью: именно Норвегия оставалась «лазейкой» для прохода российских туристов. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, это политический шаг Норвегии, который не только даст толчок для прочих стран, но и послужит своеобразной поддержкой киевского режима.

«Это пробный шаг Норвегии, после нее, если все пойдет как хотят, такое правило введут и другие страны. К тому же это определенный «прогиб» перед Украиной – денег и оружия мы вам не дадим, но готовы вот так вас поддержать», – рассказала депутат корреспонденту «ФедералПресс».

Поскольку за Норвегией могут потянуться и другие страны, Журова считает, что к решению вопроса стоит подключиться МИДу.

«Я бы посоветовала МИДу собрать рекомендации по всем странам, куда лучше не ехать, и распространить максимально эту информацию. Донести до людей. Меня больше всего беспокоит, что людей даже с визами могут остановить на границе, не пустить. Сказать: «А мы предупреждали», – пояснила Журова.

Кроме того, она посоветовала россиянам вообще отказаться от поездок в страны ЕС, чтобы избежать потенциальных проблем.

«В целом советуем остерегаться европейских стран. Россиянам специально рекомендовали даже на Олимпиаду не ехать, даже наши СМИ там не ждут», – заключила депутат Госдумы.

Где отдыхать россиянам?

Тем не менее эксперты туристической отрасли не считают закрытие границ с Норвегий большой проблемой для российских путешественников.

«Ни на что новый запрет не повлияет. Въезд они закрыли не всем, а только туристам. Но и Норвегия не была страной, которая генерировала туристические потоки: во-первых – дорого, во-вторых – север. В основном же все на курорты едут. С 2022 года туда не едут туристы, разве что беженцы через Мурманскую область», – рассказал в беседе с «ФедералПресс» первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что многие страны начали «закрываться» для России еще два года назад, а в целом поездки в Европу начали сокращаться во времена пандемии Covid-19.

К 2024 году ряд европейских стран остановил выдачу виз гражданам России:

Бельгия,

Дания,

Исландия,

Латвия,

Литва,

Нидерланды,

Польша,

Словакия,

Финляндия,

Чехия,

Эстония.

Некоторые страны ввели другие ограничения для россиян. Например, Греция перестала выдавать ВНЖ за инвестиции, а Германия оформляет визу только с европейской медицинской страховкой и справкой о финансах из зарубежного банка.

«У нас с 2022 года организованного туризма в Европу нет. Есть страны, которые еще выдают визы, Италия например. Но все равно ехать дорого и через третьи страны. Там не работают наши карты, нет помощи посольств. Поток туда не формируется», – пояснил эксперт.

При этом россияне открывают для себя новые направления для туризма.

«У нас открываются новые направления. Китай работает без виз, туда возят 200 операторов. Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, арабские страны. Так что особых проблем наши туристы испытывать не будут. А вот европейские страны, которые руководствуются своими соображениями, могут и пожалеть. Время покажет», – заключил Юрий Барзыкин.

Проблема исторической памяти

Отметим, что не только с отпусками россиян связана проблема закрытой границы.

«Меня особенно беспокоит, что будет с нашими договоренностями по посещению нашего приграничного памятника. Там действовал особый, даже безвизовый режим. Вот теперь интересно, что с ним будет. Они отменят все договоренности?» – рассказал также депутат Светлана Журова.

Памятник советскому воину-освободителю был воздвигнут в районе Хаганес в Киркенесе, недалеко от бывшего бомбоубежища Андресгротта в 1952 году. Ежегодно там проходят митинги памяти воинов Второй мировой войны, и к подножию памятника жители коммуны Сер-Варангер возлагают цветы в ознаменование освобождения и Победы во Второй мировой войне. Также в День освобождения Северной Норвегии и Киркенеса, 25 октября, у Русского монумента проходят торжественные мероприятия.

Вопрос с посещением памятника по новым правилам остается открытым.

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