Авиакомпания Southwind сняла рейсы в Анталью из Волгограда

Авиакомпания Southwind сняла полетную программу в Турцию из Волгограда. Об этом редакции TourDom.ru сообщили туристы.

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Данные расписания аэропорта Гумрак подтверждают эту информацию. Последние вылеты 2S 328 в Анталью состоятся 29 мая и 1 июня. Изначально перевозчик собирался возить пассажиров по маршруту до 24 октября включительно с периодичностью дважды в неделю.

Как пояснили редакции в туроператоре «Пегас», который формирует туры с этим перелетом, рейсы из Волгограда на турецкий курорт отменили в связи с корректировкой полетной программы.

Туристам, забронировавшим тур, в туркомпании предложили заменить его на аналогичный тур с вылетом в Турцию из Минеральных Вод или из Махачкалы на рейсах авиакомпании Red Wings или получить возврат. Клиенты пока думают: «Мы из Астрахани, поэтому нам удобнее вылетать из Волгограда. Тем более что из Минвод уже бронировали путевку с перелетом Southwind, там прямые рейсы в Анталью тоже отменили и деньги вернули».

Очевидно, полетная программа Southwind была отменена из-за избыточного количества рейсов из Волгограда в Турцию и недостаточного спроса. На маршруте изначально планировалось семь рейсов в неделю. Конкуренция перевозчиков была настолько острой, что туры на турецкий курорт стоили заметно дешевле, чем с перелетом из Москвы.

В настоящий момент два вылета в неделю в Анталью из аэропорта Гумрак выполняют «Уральские авиалинии». С 2 июня по этому маршруту начнет летать авиакомпания «Победа» – запланированы три частоты. Рейсы из Волгограда с периодичностью 2 раза в неделю были заявлены также у AZUR air, но сейчас этой программы нет в расписании.