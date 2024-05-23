Эксперты назвали самую популярную у россиян курортную страну

Самой популярной курортной страной среди россиян стала Абхазия. Количество бронирований в ней в июне 2024 года превысило показатели прошлого года в три раза. Это следует из исследования сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок».

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Согласно исследованию, у россиян вырос спрос на пляжный отдых за границей в июне 2024 года. Этот показатель по сравнению с аналогичным за 2023 год увеличился на 80 процентов. Помимо Абхазии, популярностью среди россиян пользуются такие курортные страны как Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы.

В исследовании отметили, что Абхазия смогла сместить Турцию в рейтинге с лидерской позиции, которую страна занимала в 2022 и 2023 годах, передает «Лента.ру».

Абхазия также стала самым дешевым направлением для морского отдыха в конце мая — начале июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Тур из Москвы на десять ночей с проживанием в двухзвездочном отеле, с завтраком и перелетом можно было купить 15 мая за 27,1 тысячи рублей на двоих.

Граждане России могут посетить ряд стран без загранпаспорта и визы. Специалисты Ассоциации туроператоров России назвали шесть лучших направлений для отдыха и туризма по внутреннему паспорту.