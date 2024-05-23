Новый турецкий отель Ethno Belek откроется позже заявленной даты

Несмотря на вчерашние устные заверения представителя отеля Ethno Belek 5* в том, открытие этой новой гостиницы на турецком курорте Белек состоится в изначально намеченный срок, 27 мая, сегодня портал TourDom.ru получил официальный письменный ответ, свидетельствующий об обратном.

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“Открытие перенесено на 4 июня”, - говорится в письме за подписью представителя Ethno Belek в России и странах СНГ.

Гостям, забронировавшим номера на заезды до 3 июня включительно, предлагается без доплат перенести отдых на любые даты с 4 июня по 30 ноября.

Тему активно обсуждают в интернет-чатах и турагенты, и туристы. Их возмущает тот факт, что о переносе даты объявлено всего за 4 дня. До этого в тг-канале Ethno Hotels упорно призывалось “не верить слухам”, более того, предлагалось “немедленно сообщать представителям отеля в случае получения каких-либо неофициальных уведомлений о возможном смещении срока открытия”.

Многие из тех, кто уже купили туры и следили за публикуемыми в интернете фото и видео о ходе строительства, предчувствовали, что работы не закончат вовремя. Однако у них даже не было возможности поменять отель или отказаться от поездки на приемлемых условиях. Из-за отсутствия официального уведомления от гостиницы о задержке открытия туроператоры могли предложить только возврат денег за вычетом ФПР (своих фактически понесенных расходов). Либо перебронирование тура в другие отели, но по текущим ценам, которые к началу летнего сезона заметно выше тех, что были несколько месяцев назад, на этапе предварительных продаж.

В одном из крупных туроператоров корреспонденту TourDom.ru рассказали, что их туристы, уже купившие туры в Ethno Belek на заезды с 27 мая по 3 июня, могут выбрать любые другие даты вплоть до 30 ноября - без доплаты, либо отправиться на отдых в изначально забронированный период в отель Ela Excellence 5*. Сходный вариант и у другой туроператорской компании, но в качестве альтернативы Ethno Belek у нее гостиница Gloria Serenity Resort 5*. В чатах туристы пишут, что им также предлагают замены в виде туров в Gloria Golf Resort 5* и в Kaya Palazzo 5*, в другие отели - перебронирование по текущей цене. Если ни перенос дат, ни тур в другую гостиницу клиента не устраивают, он вправе требовать полного возврата денег без удержания ФПР, - поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

В Турции ежегодно открывают двери новые отели, однако оборотная сторона активного строительства - сроки сдачи объектов порой не соблюдаются. Два года назад мы писали о переносе даты открытия комплекса Cullinan Golf & Resort 5* в Белеке. Задержка вызвала нарекания на туррынке, однако впоследствии за счет качественной работы гостинице удалось стать одной из наиболее востребованных у туристов и полностью компенсировать репутационные потери - сейчас с ней охотно сотрудничают ведущие туроператоры.

Новые отели нередко пользуются спросом у тех, кто часто отдыхают в Турции и не прочь опробовать новинки, в которых еще не были. Особенно, если это объект известной гостиничной сети. Турагентам желательно не только рассказывать клиентам о преимуществах открывающихся гостиниц, а и предупреждать о рисках, связанных с их бронированием.