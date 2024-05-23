Европейские страны, куда легко оформить шенген

В Норвегии с 29 мая решили ужесточить для россиян ограничения на посещение страны. Изменения коснутся тех, у кого цель визита не имеет первостепенной важности. При пересечении норвежской границы им начнут отказывать во въезде. Рассказываем подробности.

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"Не первостепенной важности"

Норвегия, по данным АТОР, еще с 2022 года почти полностью прекратила выдачу турвиз гражданам РФ. Кроме того, в стране действует запрет на въезд машин с российскими номерами. Он вступил в силу осенью прошлого года. Теперь же местные власти анонсировали еще более жесткие ограничения для россиян. В заявлении на сайте норвежского правительства указано, что они заработают с 29 мая.

С этого момента гражданам, планировавшим туристическую поездку в Норвегию или визит в иных целях "не первостепенной важности", при пересечении границы откажут во въезде.

"Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения. В некоторых случаях будут делаться исключения". - из заявления на сайте правительства Норвегии

Речь идет, например, про тех, кто прибудет в страну на учебу или работу. Кроме того, исключение допускается в ситуациях, когда россияне приезжают в гости к живущим в Норвегии родным. В частности, к родителям, детям, фактическим и официально зарегистрированным супругам.

Решение норвежских властей прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, оно носит дискриминационный характер и подобные действия не могут остаться без ответа.

"Мы не приемлем подобного решения. И мы сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством. Причем не по нашей инициативе". - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

роме того, на ситуацию отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что норвежское руководство отдает себе отчет в том, что на подобные недружественные шаги последуют ответные меры. Конечно, их разрабатывать и реализовывать будем, исходя из наших интересов", – подчеркнула она.

"Никакой трагедии"

Россияне уже больше года не посещают Норвегию с туристическими целями, поэтому официальный запрет на въезд никак не скажется на них. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

"Люди едут туда с гуманитарной целью. Например, кто-то умер, кто-то родился, воссоединение семьи. Вот с такими целями открыта граница с Норвегией. А туризм больше года закрыт. Просто сейчас Норвегия объявила об этом официально", – отметил эксперт. "Массовый поток в Норвегию был в 2019 году и исчез еще с начала ковида. Поэтому никакой трагедии из запрета на въезд я бы делать не стал". - Алексан Мкртчянвице, президент Альянса туристических агентств

По словам эксперта, сейчас россияне едут отдыхать в Грецию, Испанию, Италию, Францию и на Кипр. По сравнению с прошлым годом поток увеличился на 150%.

"Визы даются охотно, никаких проблем. Билеты в Европу резко подешевели, поэтому сейчас идет такой массовый спрос", – пояснил Алексан Мкртчян.

В 2022 году Евросоюз принял решение приостановить действовавшее с РФ соглашение об упрощенном визовом режиме. В результате процесс оформления шенгенской визы для россиян стал сложнее, дороже и более длительным.