Россия обсуждает введение безвиза с Зимбабве

У России может появиться безвиз с Зимбабве, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД России. Переговоры с африканской страной уже ведут, пока вопрос находится в стадии проработки.

Сейчас получить визу в Зимбабве можно при пересечении границы, она стоит 30 долларов (примерно 2700 руб.). При этом въезжающий должен предъявить документы, подтверждающие цель визита, – например ваучер на тур.

У России уже есть безвиз с такими африканскими странами, как Ангола, Малави и Мозамбик. Для посещения Сан-Томи и Принсипи разрешение на въезд оформлять не нужно, но визит не должен занимать больше 15 дней. Краткосрочные поездки без получения визы россиянам доступны в Ботсване, Кабо-Верде, на Маврикии, в Намибии, ЮАР и на Сейшельских островах.

У российских туроператоров Зимбабве – не самое популярное направление. Как правило, путешественники осматривают сразу несколько стран Южной Африки с проживанием в небольших домиках, отелях и кемпингах.

Зимбабве считается относительно безопасным направлением. Но, несмотря на эффектные пейзажи и необычные местные достопримечательности, туристы туда не стремятся. Во-первых, страна не имеет прямого выхода к океану, что сразу отсекает любителей пляжного отдыха, во-вторых, путешествие по Зимбабве – удовольствие не из дешевых. Тур на 10–14 дней стоит 250–400 тыс. руб. Плюс необходимо заплатить за авиабилеты – они обойдутся минимум в 65 тыс. руб. на человека в одну сторону. Такая стоимость связана с отсутствием прямого авиасообщения – по дороге в Зимбабве нужно сделать минимум две пересадки.

О том, что для появления турпотока в Зимбабве

необходимо прямое авиасообщение, говорили еще в прошлом году. Но решение вопроса африканцы оставили за российскими перевозчиками – запустить собственные рейсы им не позволяет уровень авиации.